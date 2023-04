Palmeiras inicia defesa do cobiçado título do Brasileirão, que começa neste fim de semana

O Palmeiras começa neste fim de semana a difícil tarefa de defender o título do Campeonato Brasileiro contra adversários poderosos, ainda que em crise, como o Flamengo, e outros que buscam surpreender, como Atlético Mineiro e Fluminense.

O time paulista dirigido pelo português Abel Ferreira espera ampliar seu título de mais vezes campeão (11 títulos) com poucas reforços e sem dois de seus principais jogadores na última temporada.

Danilo e Gustavo Scarpa, o melhor jogador da competição em 2022, foram comprados pelo Nottingham Forest, deixando a equipe de São Paulo com dificuldades de encontrar substitutos à altura.

Apesar de preservar a base do time que conquistou a Copa Libertadores em 2020 e 2021, o Palmeiras, que estreia contra o Cuiabá no sábado (15), em São Paulo, terá que aproveitar ao máximo o seu elenco se quiser manter seus adversários longe do título.

"Eu fui habituado a com menos fazer mais", disse Ferreira. "Felizmente aqui temos muitos recursos, o clube nos dá muitas condições", completou.

Um desses aspectos é a base do clube, que tem chamado a atenção nos últimos anos, sobretudo pelo destaque do centroavante Endrick, de 16 anos, comprado pelo Real Madrid em dezembro por 72 milhões de euros (em torno de 391 milhões de reais), de acordo com a imprensa esportiva.

A promessa brasileira, que levantou a taça da Supercopa do Brasil em janeiro, superou um fraco início de temporada e marcou dois dos cinco gols com que venceram o modesto Água Santa na final do Campeonato Paulista.

Ao contrário do Palmeiras, que contará com Endrick até que atinja a maioridade, o Flamengo segue em um impasse com uma série de resultados decepcionantes.

O clube mais popular do Brasil disputou uma lista de finais no início do ano, entre elas a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana, o Mundial de Clubes e o Campeonato Carioca. Mas o título não veio em nenhuma das competições.

O treinador português Vítor Pereira, que substituiu Dorival Júnior, comandante dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022, foi demitido na última terça-feira (11) após uma sequência de derrotas.

O técnico não conseguiu refinar o elenco nem mesmo com a ajuda dos recentes reforços.

Apesar do protagonismo do artilheiro Pedro, nomes de destaque como Gabigol, o uruguaio Giorgian de Arrascaeta, Everton Ribeiro, os cérebros da equipe, e o chileno Arturo Vidal, não têm brilhado.

À espera de um novo treinador, o Flamengo estreia no campeonato no domingo, contra o Coritiba. Jogando em casa, o time rubro-negro vai contar com o retorno do atacante Bruno Henrique, recuperado de uma grave lesão no joelho que o deixou de fora dos gramados por 10 meses.

Outro clube que conta com um elenco estrelado, o Atlético Mineiro vai em busca de seu terceiro título na competição com parte da equipe que conquistou o seu primeiro troféu em 50 anos na campanha do Brasileirão de 2021.

Comandada por Hulk, que aos 36 anos segue jogando em alto nível, a equipe construída pelo argentino Eduardo Coudet exibe equilíbrio e um perigoso ataque.

Hulk forma uma promissora dupla ofensiva com Paulinho, que chegou do Bayer Leverkusen, e é apoiada pelo chileno Eduardo Vargas e pelo argentino Matías Zaracho.

Apesar disso, internamente o clube vive atritos entre a diretoria e Coudet, que já ameaçou deixar a equipe.

"Em nível de plantel, de investimentos, hoje as três melhores equipes somos nós, Flamengo e Palmeiras, sem dúvida. Mas o futebol brasileiro sempre tem surpresa", afirmou Hulk à rádio 98 FM.

Um dos times que quer surpreender na temporada é o Fluminense de Fernando Diniz, que vem cativando com seu estilo de jogo e quer romper o jejum de títulos no Brasileirão, cuja última conquista foi em 2012.

Expoente do que chama de futebol "aposicional", que prioriza a busca pela bola em detrimento da cobertura espacial, Diniz tem cartas para impressionar.

O tricolor carioca conta com o artilheiro argentino Germán Cano, o lateral colombiano Jhon Arias, o criativo Paulo Henrique Ganso e o ala Marcelo, principal contratação da equipe.

O Internacional de Mano Menezes, vice-campeão em 2022, o Athletico Paranaense e o Corinthians também aspiram entrar na briga.

Passando por crises econômicas, São Paulo e Santos dificilmente serão protagonistas, enquanto o Grêmio - que retornou à primeira divisão -, deposita suas esperanças de gols no atacante uruguaio Luis Suárez.

