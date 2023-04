Os filmes na mostra oficial do 76º Festival de Cannes

A 76ª edição do Festival de Cinema de Cannes acontecerá de 16 a 27 de maio, com 19 filmes na disputa pela Palma de Ouro.

A seguir a lista de produções na mostra oficial:

. "Club Zero" de Jessica Hausner

A diretora austríaca de "Little Joe" conta a história de uma professora que aceita um emprego em uma escola de elite e estabelece um forte vínculo com cinco estudantes.

. "The zone of interest" de Jonathan Glazer

O cineasta britânico adapta um romance do autor inglês Martin Amis, que narra uma história ambientada em Auschwitz.

. "Fallen Leaves" de Aki Kaurismaki

O finlandês, diretor de "O Porto", conta a relação entre uma balconista e um funcionário do serviço de limpeza.

- "Les filles d'Olfa" de Kaouther Ben Hania

A tunisiana apresenta um filme "no limite do ensaio", de acordo com o diretor geral do festival, Thierry Frémaux. Em 2017, sua produção "Beauty and the dogs", sobre a violência machista, foi exibida na mostra Un Certain Regard.

. "Asteroid City" de Wes Anderson

O diretor americano levará várias estrelas ao tapete vermelho de Cannes. Adrien Brody, Jason Schwartzman, Tilda Swinton, Margot Robbie e Tom Hanks, entre outros, estão no filme, em que pais e estudantes se reúnem em uma cidade enigmática.

- "Anatomie d'une chute" de Justine Triet

A francesa Triet ("Sibyl") conta a história de uma mulher acusada pelo assassinato de seu marido. A alemã Sandra Hüller, que surpreendeu Cannes em 2016 com "Toni Erdmann", é protagonista.

. "Monster" de Hirokazu Kore-eda

O diretor de "Assunto de Família" volta a filmar em seu país natal, depois de rodar longas-metragens na França e na Coreia do Sul ("Broker", exibido em Cannes ano passado). Desta vez relata a história de crianças em uma escola marcada por um incidente.

. "Il sol dell'avvenire" de Nanni Moretti

O veterano cineasta italiano volta a Croisette com um filme sobre "cinema, circo e os anos 1950".

. "La Chimera" de Alice Rohrwacher

Depois de exibir "Lazzaro Felice" em 2018, a diretora italiana dirige um Josh O'Connor quase irreconhecível no papel de um jovem arqueólogo relacionado com um grupo de saqueadores na Itália dos anos 1980.

. "About dry grasses" de Nuri Bilge Ceylan

O cineasta turco recebeu a Palma de Ouro em 2014 com "Sonho de Inverno". Seu novo filme narra a história de um professor que enfrenta acusações de assédio sexual.

. "L'été dernier" de Catherine Breillat

Dez anos depois de seu filme anterior, "Abus de faiblesse", e de enfrentar graves problemas de saúde, a polêmica diretora francesa volta com a história de uma mãe de família que vive uma história de amor com o genro.

. "Le pot-au-feu de Dodin Bouffant" de Tran Anh Hung

O diretor de origem vietnamita venceu a Caméra d'Or em em Cannes em 1993 com "O Cheiro do Papaia verde". Seu novo filme, ambientado no fim do século XIX, mostra a relação entre Eugenie, uma renomada cozinheira, e Dodin, p gourmet para quem trabalhou nos últimos 20 anos.

. "Rapito" de Marco Bellocchio

Palma de Ouro honorária em 2021, o diretor italiano de "O Traidor", tem a possibilidade, aos 83 anos, de disputar o prêmio máximo com "Rapito", basado na história real de Edgardo Mortora, um menino judeu de 6 anos sequestrado e convertido à força ao catolicismo pela Igreja no século XIX.

. "May/December" de Todd Haynes

O americano volta a Cannes com um filme protagonizado por Julianne Moore e Natalie Portman, um drama sobre um casal com uma grande diferença de idade.

. "Firebrand" de Karim Aïnouz

O diretor brasileiro, que venceu a mostra Un Certain Regard em 2019 com "A Vida Invisível", apresenta um filme sobre o casamento do rei Henrique VIII com Catherine Parr, protagonizado por Alicia Vikander, Eddie Marsan e Jude Law.

. "The Old Oak" de Ken Loach

Aos 86 anos, o diretor britânico volta à competição oficial com um drama social e realista, fiel a seu estilo, ambientado no nordeste da Inglaterra, sobre o encontro entre o proprietário de um pub e uma refugiada síria.

. "Banel et Adama" de Ramata-Toulaye Sy

Jovem diretora senegalesa, Ramata-Toulaye Sy entra diretamente na disputa pela Palma de Ouro com seu primeiro filme, sobre um jovem casal que enfrenta as críticas em seu vilarejo.

. "Perfect days" de Win Wenders

O veterano cineasta alemão, vencedor da Palma de Ouro com "Paris, Texas" em 1984, apresenta um filme em três dimensões, ambientado nos banheiros públicos no Japão.

. "Jeunesse" de Wang Bing

O documentarista chinês está representado duas vezes em Cannes, com "Jeunesse" na disputa pela Palma de Ouro, e com "Man in black" nas sessões especiais.

