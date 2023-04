Novak Djokovic é eliminado por Musetti nas oitavas de final de Montecarlo

Novak Djokovic, grande favorito do Masters 1000 de Monte Carlo nas ausências de Rafael Nadal e Carlos Alcaraz por lesão, foi eliminado nesta quinta-feira nas oitavas de final do torneio ao perder por 4-6, 7-5 e 6-4 para o italiano Lorenzo Musetti, 21º do ranking mundial.

O sérvio, número 1 do mundo, que detém o recorde de títulos do Masters 1000 (com 38), foi campeão apenas duas vezes no saibro monegasco (2013 e 2015). Desde então, não conseguiu passar das quartas de final. Musetti vai enfrentar seu compatriota Jannik Sinner (8º) na próxima fase.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

ig/dr/aam

Tags