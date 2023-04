Napoli, Milan e Inter, voltam suas atenções para a Serie A em meio à disputa na Champions

Em plena luta nas quartas de final da Liga dos Campeões, o Napoli, virtual campeão da Serie A, o Milan (4º), seu adversário na Champions, e a Inter de Milão (5ª) voltam suas atenções para o campeonato italiano neste fim de semana.

As três equipes que seguem na luta no principal campeonato europeu de clubes jogam neste sábado: o Napoli, que tem 16 pontos de vantagem sobre a Lazio (2º), não deve ter problemas em casa contra o Hellas Verona (18º), o Milan visita o surpreendente Bologna (8º) do técnico Thiago Motta e a Inter recebe o Monza (13º).

Na Champions, o Milan derrotou o Napoli por 1 a 0 em seu estádio, e vai defender a vantagem na terça-feira no estádio Diego Maradona, enquanto a Inter joga em casa na quarta-feira contra o Benfica, a quem derrotou por 2 a 0 em Lisboa.

Se as duas equipes avançarem, haverá um clássico de Milão nas semifinais da Liga dos Campeões.

Além desses jogos, a Fiorentina (9ª), que entrou na luta por uma vaga nos torneios europeus graças a uma sequência de cinco vitórias e dois empates, recebe a Atalanta (6ª) na segunda-feira, no encerramento da rodada.

A 'Viola' também pode jogar um torneio continental no ano que vem se vencer a Copa da Itália, onde é semifinalista, ou na Conference League, onde está nas quartas de final.

Por fim, a Juventus (7ª), que também tenta reconquistar posições depois de ter sido penalizada em 15 pontos por irregularidades nas suas contratações, viaja para enfrentar o Sassuolo (12º).

-- Programação da 30ª rodada do campeonato italiano (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

(13h30) Cremonese - Empoli

(15h45) Spezia - Lazio

- Sábado:

(10h00) Bologna - Milan

(13h00) Napoli - Hellas Verona

(15h45) Inter - Monza

- Domingo:

(07h30) Lecce - Sampdoria

(10h00) Torino - Salernitana

(13h00) Sassuolo - Juventus

(15h45) Roma - Udinese

- Segunda-feira:

(15h45) Fiorentina - Atalanta

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 74 29 24 2 3 66 21 45

2. Lazio 58 29 17 7 5 46 20 26

3. Roma 53 29 16 5 8 39 26 13

4. Milan 52 29 15 7 7 48 36 12

5. Inter 51 29 16 3 10 48 33 15

6. Atalanta 48 29 14 6 9 47 34 13

7. Juventus 44 29 18 5 6 47 24 23

8. Bologna 43 29 12 7 10 38 36 2

9. Fiorentina 41 29 11 8 10 34 32 2

10. Udinese 39 29 9 12 8 39 36 3

11. Torino 38 29 10 8 11 30 35 -5

12. Sassuolo 37 29 10 7 12 37 43 -6

13. Monza 35 29 9 8 12 34 41 -7

14. Empoli 32 29 7 11 11 25 36 -11

15. Salernitana 29 29 6 11 12 33 49 -16

16. Lecce 27 29 6 9 14 25 35 -10

17. Spezia 26 29 5 11 13 25 45 -20

18. Hellas Verona 22 29 5 7 17 24 43 -19

19. Cremonese 16 29 2 10 17 26 54 -28

20. Sampdoria 15 29 3 6 20 18 50 -32

