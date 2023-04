MLS suspende belga Vanzeir (Red Bulls) por comentários racistas

A Liga Americana de Futebol (MLS) suspendeu o atacante belga Dante Vanzeir, do New York Red Bulls, por seis jogos nesta quinta-feira por usar linguagem racista durante um jogo.

A entidade iniciou uma investigação depois que o atacante do San Jose Earthquakes, Jeremy Ebobisse, denunciou que um jogador do Red Bulls, que ele não identificou, fez comentários racistas durante a partida do último sábado.

Na segunda-feira, Vanzeir se desculpou publicamente pelo incidente e foi afastado de sua equipe por tempo indeterminado.

Ao final de sua investigação, a MLS informou que o belga foi suspenso por seis jogos "pelo uso de linguagem racista".

O atacante de 24 anos também foi multado em um valor não especificado e terá que participar de "sessões de treino e educação exigidas pela liga, assim como de um programa de práticas restaurativas", disse a MLS em um comunicado.

O New York Red Bulls também se desculpou nesta semana "pelos eventos inaceitáveis" ocorridos no jogo contra o Earthquakes e seu técnico, o austríaco Gerhard Struber, lamentou não ter retirado Vanzeir imediatamente do campo após o incidente.

O atacante, que já jogou pela seleção belga, assinou contrato com o New York Red Bulls em fevereiro, vindo do Union Saint-Gilloise, da liga de seu país.

