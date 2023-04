Lens desafia PSG em jogo crucial na corrida rumo ao título do Francês

O Parque dos Príncipes vai receber no sábado uma pequena 'final' na corrida pelo título do campeonato francês, com o líder Paris Saint-Germain recebendo um surpreendente candidato à taça, o Lens que é o segundo colocado, a seis pontos do atual campeão.

Uma vitória do Lens poderá dar uma boa dose de suspense à reta final da Ligue 1 faltando sete rodadas para o fim, em um jogo entre uma equipe embalada e um PSG que não se recuperou desde que foi eliminado da Liga dos Campeões nas oitavas de final pelo Bayern de Munique.

Sem vencer nos últimos dois jogos, o Olympique de Marselha, terceiro colocado, oito pontos atrás do líder, recebe no domingo o Troyes, que luta para não ser rebaixado (18º).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Monaco, quarto colocado com três pontos a menos que o Marselha, ambiciona subir ao pódio. O time recebe no domingo o Lorient (10º), que perdeu o ritmo no último mês.

Também no domingo, haverá um jogo decisivo na luta pela permanência entre o Strasbourg, primeiro time na zona de rebaixamento (17º), e o Ajaccio, que é o penúltimo.

Quase rebaixado, o lanterna Angers viaja para enfrentar o Clermont (11º) na esperança de obter a segunda vitória consecutiva, algo que não consegue desde setembro.

A 31ª rodada começa nesta sexta-feira com o Toulouse (12º) recebendo o Lyon (7º), time em ascenção na tabela e sonhando com uma vaga nos torneios europeus.

--- Programação da 31ª rodada do campeonato francês (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

(16h00) Toulouse - Lyon

- Sábado:

(12h00) Rennes - Reims

(16h00) PSG - Lens

- Domingo:

(08h00) Lille - Montpellier

(10h00) Strasbourg - Ajaccio

Auxerre - Nantes

Clermont-Ferrand FC - Angers

Brest - Nice

(12h05) Monaco - Lorient

(15h45) Olympique de Marselha - Troyes

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 69 30 22 3 5 70 29 41

2. Lens 63 30 18 9 3 50 22 28

3. Olympique de Marselha 61 30 18 7 5 54 29 25

4. Monaco 58 30 17 7 6 63 42 21

5. Lille 52 30 15 7 8 54 38 16

6. Rennes 50 30 15 5 10 48 33 15

7. Lyon 47 30 13 8 9 47 33 14

8. Reims 47 30 11 14 5 40 29 11

9. Nice 45 30 11 12 7 38 28 10

10. Lorient 45 30 12 9 9 42 40 2

11. Clermont-Ferrand FC 40 30 11 7 12 31 41 -10

12. Toulouse 38 30 11 5 14 46 52 -6

13. Montpellier 37 30 11 4 15 46 50 -4

14. Nantes 31 30 6 13 11 32 42 -10

15. Auxerre 29 30 7 8 15 27 51 -24

16. Brest 28 30 6 10 14 34 48 -14

17. Strasbourg 26 30 5 11 14 38 52 -14

18. Troyes 21 30 4 9 17 38 64 -26

19. Ajaccio 21 30 6 3 21 21 55 -34

20. Angers 14 30 3 5 22 23 64 -41

./bds/bur/pm/aam

Tags