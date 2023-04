Juventus vence Sporting (1-0) na ida das quartas de final da Liga Europa

A Juventus venceu o Sporting de Lisboa por 1 a 0 em casa, nesta quinta-feira, em Turim, em jogo de ida das quartas de final da Liga Europa, o que lhe dá uma vantagem no caminho rumo às semifinais mas tudo ficará decidido no segundo jogo, em Portugal.

O francês Paul Pogba, de volta após mais um mês afastado devido a uma lesão muscular, conseguiu jogar alguns minutos no final da partida. A sua participação é especialmente esperada para o duelo de volta em Lisboa.

Com um sétimo lugar na Serie A devido a uma penalização de quinze pontos por fraude contabilística, a Juventus tem na Liga Europa a principal forma de salvar sua temporada e conseguir uma classificação para a próxima Liga dos Campeões, honra reservada ao campeão.

No jogo desta quinta-feira, os italianos foram os primeiros a mostrar perigoso, com um chute de Federico Chiesa que Antonio Adán defendeu aos 12 minutos.

Depois, porém, foi o Sporting que colocou os anfitriões contra as cordas, pressionando com um disparo de Sebastián Coates (29') e depois com um chute de Pedro Gonçalves (30'). Nas duas ocasiões, o goleiro Wojciech Szczesny estava atento e defendeu.

O goleiro polonês, de 32 anos, precisou então ser substituído, ainda antes do intervalo, devido a uma dor no peito. Os primeiros exames médicos foram tranquilizadores, segundo a imprensa italiana.

"Houve um pouco de angústia, mas fizemos exames e está tudo bem", disse ele à Sky Sport. "É algo que nunca tinha acontecido comigo, tive dificuldade para respirar, fiquei com um pouco de medo", admitiu.

No segundo tempo, a Juventus assumiu cada vez mais o controle, especialmente depois que Dusan Vlahovic (62') entrou em campo.

O sérvio foi decisivo no gol da vitória de sua equipe, aproveitando uma saída em falso de Adán: Vlahovic mandou de cabeça para Federico Gatti que empurrou para o fundo da rede (73').

Mattia Perin, goleiro que entrou no lugar de Szczesny, salvou a Juventus com uma defesa em dois tempos em tentativas de Pedro Gonçalves e Héctor Bellerín nos acréscimos (90+1').

Estes foram os resultados dos jogos de ida das quartas de final da Liga Europa e da Conference League, disputados nesta quinta-feira:

- Liga Europa:

Feyenoord (HOL) - Roma (ITA) 1 - 0

Manchester United (ING) - Sevilla (ESP) 2 - 2

Juventus (ITA) - Sporting (POR) 1 - 0

Bayer Leverkusen (ALE) - Union Saint-Gilloise (BEL) 1 - 1

- Conference League:

Gent (BEL) - West Ham (ING) 1 - 1

Lech Poznan (POL) - Fiorentina (ITA) 1 - 4

Anderlecht (BEL) - AZ Alkmaar (HOL) 2 - 0

Basel (SUI) - Nice (FRA) 2 - 2

