Jovem suspeito de estupro grupal está em liberdade vigiada

Um dos membros do grupo de menores suspeitos de estuprar uma menina de 11 anos em novembro no nordeste da Espanha está em liberdade vigiada, anunciou um tribunal nesta quinta (13).

"O magistrado resolveu modificar a situação do menor e decretou sua liberdade, aplicando as medidas cautelares de proibição" de contato com a vítima e de ir ao "centro comercial onde supostamente se sucederam os fatos", informou, em um comunicado, o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha.

Esse jovem, maior de 14 anos, era o único dos membros do grupo que havia sido internado em um centro de detenção por ordem da justiça.

O outro menor de mais de 14 anos havia sido deixado em liberdade vigiada. Os outros supostos agressores, por serem menores de 14 anos, são inimputáveis de acordo com a lei espanhola.

Os fatos ocorreram em novembro quando uma menina de onze anos passeava por um centro comercial de Badalona, na região metropolitana de Barcelona, foi surpreendida por um grupo de seis menores que a ameaçaram com uma faca para levá-la ao banheiro, onde a estupraram, segundo meios de comunicação locais.

No mês passado, a polícia regional catalã confirmou à AFP que em dezembro recebeu uma denúncia por uma "agressão sexual" - que no código penal espanhol inclui vários tipos de violência, incluindo o estupro - entre menores, mas sem dar mais detalhes sobre o caso.

Esse caso despertou uma grande preocupação social na Espanha sobre os delitos sexuais cometidos por menores.

Segundo dados da polícia regional catalã, na região, os delitos sexuais cometidos por menores representaram mais de 12% do total no ano passado.

