França tem mais um dia de intensos protestos contra reforma do sistema de aposentadorias

Manifestantes que se opõem ao plano impopular do presidente da França, Emmanuel Macron, de aumentar a idade de aposentadoria para 64 anos marcharam nesta quinta-feira, 13, em cidades e vilas do país, antes de uma decisão sobre se a medida atende aos padrões constitucionais.

Em Paris, enquanto milhares se reuniam ao longo da rota de protesto designada, alguns manifestantes segurando sinalizadores acesos desviaram-se para o Conselho Constitucional, que decidirá na sexta-feira se anulará alguma ou todas as partes da legislação.

Eles enfrentaram um grande contingente de policiais posicionados do lado de fora do prédio, onde horas antes do início do ato outros manifestantes jogaram sacos de lixo.

As pilhas de lixo foram limpas, mas sinalizaram o início de uma nova greve dos coletores de lixo, programada para começar com o protesto em todo o país. Uma greve anterior no mês passado deixou as ruas da capital francesa cheias de lixo empilhados por dias.

Também antes do protesto principal, mais de 100 ferroviários marcharam por uma rua de butiques de luxo em Paris, invadindo os escritórios do conglomerado de luxo LVMH e indo para o primeiro andar antes de sair. Fonte: Associated Press.

