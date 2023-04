Federer homenageia Messi e sua "grandeza durante tantos anos"

Roger Federer, um dos melhores tenistas da história, elogiou a figura e o impacto de Lionel Messi em um perfil especial para a revista Time, que incluiu nesta quinta-feira o astro argentino em sua lista das 100 pessoas mais influentes de 2023.

"Os recordes de gols e vitórias em campeonatos de Lionel Messi não precisam ser contados aqui", começou escrevendo o ex-tenista suíço.

"O que me chama a atenção em Messi, aos 35 anos, é sua grandeza constante por tantos anos. Isso é muito difícil de conseguir e depois de manter", comentou.

Federer, que encerrou sua extraordinária carreira aos 41 anos em setembro passado, foi a personalidade escolhida pela revista nova-iorquina para retratar Messi e explicar os motivos pelos quais o argentino foi incluído em sua lista anual.

"Minha carreira acaba de chegar a seu fim. Agora percebo o peso que nós, atletas, carregamos. Mas em nossa vida diária a gente nem percebe", disse. "Para um jogador de futebol como Messi, esse peso provavelmente parece maior, já que ele representa um time de renome mundial e um país muito apaixonado".

Depois de descrever como Messi "dribla como um mágico e seus passes angulares são obras de arte", o ex-número um do mundo aborda o impacto do triunfo da Argentina na Copa do Mundo de 2022 no Catar.

"A vitória da Argentina no Mundial foi magnífica. Milhões de fanáticos foram às ruas de Buenos Aires para comemorar um momento incrível do esporte, testemunhado em todo o mundo", disse. "Mesmo quem não acompanha o futebol deve ter percebido o verdadeiro impacto do jogo mais popular do mundo".

Durante a infância, Federer jogou futebol como atacante, mas aos 12 anos optou por focar no tênis, esporte no qual fez uma das carreiras mais gloriosas da história, levantando 20 troféus de Grand Slam.

"Quando fui crescendo, Diego Maradona e Gabriel Batistuta eram meus jogadores argentinos favoritos. Tive a sorte de conhecer os dois. Eles me inspiraram. Agora Messi pode inspirar as gerações futuras", lembrou.

"Só espero que possamos ver sua criatividade e arte únicas por um pouco mais de tempo", disse Federer antes de encerrar sua mensagem com um agradecimento ao atacante de 35 anos do Paris Saint-Germain.

"Não pisque com muita frequência enquanto Messi estiver em campo, você pode perder algo incrível do homem do momento", alertou. "Obrigado, Leo."

