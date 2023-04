Federação Internacional de Triatlo reintegra russos e bielorrussos

A Federação Internacional de Triatlo (World Triathlon) anunciou nesta quinta-feira (13) sua decisão de reintegrar os atletas russos e bielorrussos, que não podiam competir desde março de 2022 devido à ofensiva russa na Ucrânia.

"O comitê executivo do World Triathlon deu seu apoio à recomendação do COI sobre o retorno à competição de atletas com passaportes russos e bielorrussos, e cancelou sua suspensão", destacou o órgão em comunicado.

Em meio a críticas da Ucrânia e seus apoiadores, o Comitê Olímpico Internacional (COI) recomendou em 28 de março o retorno de atletas russos e bielorrussos sob bandeira neutra e individualmente, embora não tenha se pronunciado sobre a participação deles nas Olimpíadas de Paris em 2024.

O triatlo segue o caminho da esgrima, tênis de mesa e taekwondo, que aprovaram a volta dos atletas destas nacionalidades. O atletismo e os esportes equestres, por outro lado, mantiveram a exclusão.

Segundo o World Triathlon, "o comitê executivo reafirma sua solidariedade com a Ucrânia diante da guerra com a Rússia", além de "reafirmar a neutralidade de qualquer atleta ou dirigente, como condição absoluta para seu retorno a um evento mundial de triatlo".

A instância especificou que trabalha "com o COI e a ASOIF", Associação das Federações Internacionais de Esportes Olímpicos, para desenvolver um procedimento de teste independente que permita analisar cada caso de reintegração de triatletas e dirigentes.

