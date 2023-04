Estado de saúde de Berlusconi melhora de maneira constante, anunciam médicos

O estado de saúde do ex-primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, que está hospitalizado há oito dias para tratar uma leucemia, melhora de maneira "constante", mas ele permanece na UTI, informaram os médicos.

"Nas últimas 72 horas houve uma melhora constante das funções respiratórias e renais", afirma um boletim divulgado pelos médicos de Silvio Berlusconi, 86 anos, internado no hospital San Raffaele de Milão.

Porém, "o quadro clínico geral indica a necessidade de continuar o tratamento na unidade de terapia intensiva", acrescentam Alberto Zangrillo, médico particular de Berlusconi e diretor do departamento de terapia intensiva do San Raffaele, e Fabio Ciceri, diretor do departamento de hematologia do mesmo estabelecimento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Chamado de "imortal" por sua longevidade na política e reeleito para o Senado em 2022, o empresário apresenta uma infecção pulmonar relacionada com uma "leucemia mielomonocítica crônica, diagnosticada há alguns anos", de acordo com os médicos.

ljm/gab/pz/mab/zm/fp

Tags