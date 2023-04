Espanha vai investigar ChatGPT, também na mira da Europa

A Espanha anunciou nesta quinta-feira (13) uma investigação do chatbot americano ChatGPT, no mesmo dia em que a França fez o mesmo e a União Europeia iniciou um grupo de trabalho sobre essa tecnologia.

A Agência Espanhola de Proteção de Dados (AEPD) informou em comunicado que "iniciou oficialmente" uma "investigação da empresa americana OpenAI, proprietária do serviço ChatGPT, por uma possível violação dos regulamentos" sobre proteção de dados.

As autoridades italianas bloquearam em 31 de março o ChatGPT - um robô de inteligência artificial que surgiu em novembro e consegue manter conversas complexas com o seu interlocutor - alegando precisamente o desrespeito à legislação sobre dados pessoais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A autoridade francesa de proteção de dados anunciou nesta quinta-feira sua própria investigação. Enquanto isso, o Conselho Europeu de Proteção de Dados (EDPB), encarregado de coordenar escritórios similares em países da UE, disse ter criado um grupo de trabalho dedicado ao assunto.

Com isso, o EDPB busca a troca de informações entre as autoridades europeias a respeito das possíveis ações a serem tomadas em relação ao ChatGPT.

"Com o início da investigação na Espanha e a participação no grupo de trabalho europeu, a AEPD atua em paralelo (...) como autoridade nacional de supervisão e controle, bem como em coordenação com seus homólogos europeus pelo Comitê", explicou a instituição espanhola.

A AEPD afirmou estar a favor de "tecnologias inovadoras como a inteligência artificial", mas afirmou que o desenvolvimento tecnológico deve ser sempre "compatível com os direitos e liberdades das pessoas".

Depois que a Itália bloqueou o ChatGPT, a OpenAI disse à AFP que estava "comprometida em proteger a privacidade das pessoas" e considerava sua ferramenta compatível com a lei.

du/mb/ms/dd

Tags