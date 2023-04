Dois suspeitos acusados de corrupção no Parlamento Europeu deixam prisão

Dois dos principais suspeitos do "Catargate", o caso de corrupção que sacode o Parlamento Europeu, saíram na terça-feira (11) da prisão para cumprir prisão domiciliar em Bruxelas.

O eurodeputado belga Marc Tarabella e o ex-eurodeputado italiano Pier Antonio Panzeri foram libertados com tornozeleiras eletrônicas, como anunciaram as autoridades belgas nos últimos dias.

O chamado "Catargate" eclodiu em dezembro com as suspeitas de que vários eurodeputados participavam de uma rede de corrupção e lavagem de dinheiro para defender os interesses do Catar e Marrocos.

Das pessoas em prisão preventiva pelo caso, somente Eva Kaili, a destituída vice-presidente do Parlamento Europeu, permanece detida. Porém, a política grega também deverá ser solta com tornozeleira eletrônica e ficar sob prisão domiciliar nos próximos dias.

Tanto Tarabella quanto Kaili negam qualquer acusação. Catar e Marrocos também as desmentiram.

Já Panzeri fechou em janeiro um acordo com os promotores, no qual se comprometeu a oferecer detalhes sobre outros envolvidos no escândalo em troca de uma sentença mais branda. Ao sair da prisão, não falou com a imprensa.

"Obviamente está feliz de passar da prisão para seu apartamento, mas ainda está detido", declarou à AFP Laurent Kennes, seu advogado.

"Está confinado o dia todo em seu apartamento com sua sua esposa e não pode sair. Continua sendo difícil", acrescentou.

Panzeri foi preso no mesmo dia que Kaili em dezembro, em uma operação na qual as forças de segurança encontraram mais de 1,5 milhão de euros em espécie(cerca de 8,34 milhões de reais em valores da época). Tarabella foi detido em fevereiro.

