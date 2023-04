Djokovic é eliminado por Musetti nas oitavas de final de Montecarlo

Novak Djokovic, grande favorito do Masters 1000 de Monte Carlo nas ausências de Rafael Nadal e Carlos Alcaraz por lesão, foi eliminado nesta quinta-feira nas oitavas de final do torneio ao perder por 4-6, 7-5 e 6-4 para o italiano Lorenzo Musetti, 21º do ranking mundial.

O sérvio, número 1 do mundo, que detém o recorde de títulos do Masters 1000 (com 38), foi campeão apenas duas vezes no saibro monegasco (2013 e 2015). Desde então, não conseguiu passar das quartas de final. Musetti vai enfrentar seu compatriota Jannik Sinner (8º) na próxima fase.

Djokovic havia estreado com vitória em Monte Carlo na terça-feira, embora sofrendo mais do que o esperado ao bater o russo Ivan Gakhov (198º) por 7-6 (7/5) e 6-2.

Maso sérvio não resistiu diante de seu segundo obstáculo e agora coloca em dúvida seu objetivo de conquistar Roland Garros em junho, sua prioridade imediata como ele mesmo destacou no domingo no Principado.

O Masters 1000 de Monte Carlo representou um reaparecimento do tenista de Belgrado no circuito depois de não competir desde o início de março, já que não pôde estar dos torneios nos Estados Unidos (Indian Wells e Miami) devido à recusa em se vacinar contra a covid-19.

A partida entre Djokovic e Musetti foi interrompida pela chuva durante uma hora, quando o placar marcava 6-4, 5-7 e 1-1, com 40/30 para o sérvio tenso o saque a seu favor.

Musetti conseguiu a quebra decisiva no terceiro set para abrir 4-3 e depois passar para 5-3. Ele então sacou com 5-4 para vencer a partida. Precisou de quatro match-points e na quarta garantiu seu grande triunfo.

O adversário de Musetti nas quartas de final, Jannik Sinner, ficou à beira do precipício nas oitavas de final antes de vencer por 3-6, 7-6 (8/6) e 6-1 contra o polonês Hubert Hurkacz, que desperdiçou um match point.

Hurkacz quase surpreendeu quando teve um match-point a seu favor com 6-5 no 'tie break' do segundo set, mas Sinner emendou três pontos que colocaram sua vitória nos trilhos, e depois atropelou no terceiro set.

O grego Stefanos Tsitsipas, número três do mundo e atual bicampeão do torneio, avançou ao derrotar o último latino-americano nas oitavas de final no saibro monegasco, o chileno Nicolás Jarry (58º), por 6-3 e 6-4.

Nas quartas de final, o grego terá pela frente o número 10 do mundo, o americano Taylor Fritz, que precisou de três sets para vencer o tcheco Jiri Lehecka (42º) por 4-6, 6-4 e 6-1.

Em outra partida disputada, o alemão Jan-Lennard Struff (100º) surpreendeu o norueguês Casper Ruud (4º) vencendo por 6-1 e 7-6 (8/6). Seu próximo adversário será o russo Andrey Rublev (6º), que venceu o compatriota Karen Khachanov (12º) por 7-6 (7/4) e 6-2.

O dinamarquês Holger Rune (9º) avançou para as quartas de final sem jogar devido ao abandono por lesão do italiano Matteo Berrettini (22º), que havia vencido uma dura batalha na quarta-feira contra o argentino Francisco Cerúndolo por 5-7, 7-6 (7/1) e 6-4.

Berrettini não conseguiu entrar na quadra devido a uma lesão muscular.

Rune, de 19 anos, jogará pela primeira vez as quartas de final de Monte Carlo contra o vencedor do duelo entre Daniil Medvedev (5º) e Alexander Zverev (16º).

-- Masters 1000 de Montecarlo

- Simples - Oitavas de final:

Lorenzo Musetti (ITA/N.16) x Novak Djokovic (SRB/N.1) 4-6, 7-5, 6-4

Jannik Sinner (ITA/N.7) x Hubert Hurkacz (POL/N.10) 3-6, 7-6 (8/6), 6-1

Holger Rune (DIN/N.6) x Matteo Berrettini (ITA) não se apresentou

Andrey Rublev (RUS/N.5) x Karen Khachanov (RUS/N.9) 7-6 (7/4), 6-2

Jan-Lennard Struff (ALE) x Casper Ruud (NOR/N.4) 6-1, 7-6 (8/6)

Taylor Fritz (EUA/N.8) x Jirí Lehecka (CZE) 4-6, 6-4, 6-1

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.2) x Nicolás Jarry (CHI) 6-3, 6-4

