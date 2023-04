Deputado russo recorre de condenação por ouvir Putin com macarrão nas orelhas

Um deputado comunista russo, condenado na Rússia a pagar uma multa por ter ouvido um discurso do presidente Vladimir Putin com macarrão pendurado em suas orelhas, deve ser julgado este mês em apelação.

A expressão russa "pendurar macarrão nas orelhas" significa explicar mentiras.

Mikhail Abdalkin, representante da Assembleia Regional de Samara (Volga), publicou um vídeo em 21 de fevereiro, no qual é visto com grandes macarrões pendurados nas orelhas, enquanto ouvia um discurso do presidente russo.

Condenado em março a pagar uma multa de 150.000 rublos (US$ 1.800, R$ 9.224) por "desacreditar" o Exército e as autoridades, Abdalkin anunciou nas redes sociais na quarta-feira que seu recurso será analisado em 27 de abril.

Em sua opinião, sua condenação foi "ilegal e teve motivos políticos".

O político publicou o vídeo pelo qual foi condenado. É visto balançando a cabeça, com macarrão nas orelhas, enquanto Putin fala de "séculos de colonialismo, ditames e hegemonia" da Otan e dos Estados Unidos, retórica que costuma usar para justificar seu ataque à Ucrânia.

Abdalkin publicou seu vídeo no YouTube, Facebook e VKontakte, com um comentário: "Apoio totalmente, concordo totalmente. Ótimo discurso".

O vídeo provocou indignação do partido pró-Kremlin Rússia Unida, cujo deputado Alexander Khinshtein pediu ao Partido Comunista russo que "coloque o político rebelde em seu lugar".

Mas vários de seus colegas de partido defenderam-no.

O artigo de lei, pelo qual foi condenado, pune com multa o ato de desacreditar as autoridades, ou o Exército russo, texto introduzido logo após a ofensiva russa contra a Ucrânia. Em caso de recorrência, pode ir para a prisão.

