Coreia do Norte confirma que lançou míssil balístico de combustível sólido

A Coreia do Norte confirmou que seu último teste armamentista consistiu no lançamento de um míssil balístico intercontinental de combustível sólido, o que seria o seu primeiro teste com essa tecnologia, informaram meios estatais nesta sexta-feira (14, noite de quinta em Brasília).

Esta evolução "vai reorganizar de grande maneira nossa dissuasão estratégica e vai reforçar a efetividade de nosso contra-ataque nuclear", afirmou o líder norte-coreano, Kim Jong Un, citado pela agência oficial KCNA.

O novo "Hwasung-18" foi "lançado na quinta-feira como um recurso-chave para a força militar estratégica", acrescentou a agência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Exército sul-coreano afirmou na quinta-feira (data local) que havia detectado um míssil balístico "de médio ou longo alcance" lançado da região de Pyongyang às 07h23 (19h23 de quarta-feira em Brasília) que voou mil quilômetros antes de cair no mar.

O comando militar de Seul já havia indicado a possibilidade de que se tratava de um novo tipo de míssil propulsado por combustível sólido.

Até agora, todos os mísseis intercontinentais conhecidos de Pyongyang eram impulsionados por combustível líquido, mas Kim havia colocado o desenvolvimento de um projétil de combustível sólido como prioridade.

Esses mísseis são mais fáceis de se armazenar e transportar, mais estáveis e mais rápidos de lançar, o que os torna mais difíceis de serem detectados e neutralizados.

Durante um desfile militar em Pyongyang em fevereiro, a Coreia do Norte exibiu um número recorde de mísseis balísticos intercontinentais e nucleares. Os analistas assinalaram que alguns deles poderiam ser projéteis novos movidos a combustível sólido.

O anúncio acontece dias antes de a Coreia do Norte celebrar um de seus aniversários políticos mais significativos, o Dia do Sol, em 15 de abril.

A data comemora o nascimento do fundador do país, Kim Il Sung, e costuma ser celebrado com testes de armamentos e desfiles militares.

bur-sw/mlm/dbh/rpr/ic

Tags