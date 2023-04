Comunicado do Business Wire :VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd.

A VeriSilicon (688521.SH) anunciou hoje o lançamento de sua super resolução IP SR2000. Com a capacidade de aumentar a resolução e a qualidade das fontes de vídeo de baixa resolução, o SR2000 permite que as sequências de vídeo de baixa resolução sejam exibidas na borda com alta resolução e qualidade de imagem, ao mesmo tempo em que reduz a largura de banda da rede. O IP recém-lançado atende a uma ampla variedade de campos de aplicação, incluindo eletrônicos de consumo, centro de dados, vigilância e saúde.

O SR2000 da VeriSilicon foi projetado para alcançar uma super resolução de alta qualidade com uma pequena área de silício e baixo consumo de energia. Suporta saída de vídeo de super-resolução a 4K e 8K enquanto oferece detalhes nítidos e suaves. Além disso, o SR2000 pode aprimorar os detalhes com a preservação da cor e saturação. Também oferece aprimoramento controlável para obter resultados satisfatórios, particularmente com controle de IA.

A integração do mais recente do IP SR2000P leva a solução de processamento de pixels da VeriSilicon a novos patamares tanto na computação em nuvem quanto na computação de borda. Por exemplo, integrando perfeitamente o SR2000 com o robusto processador de exibição DC9000 da VeriSilicon, uma solução de exibição aprimorada pode ser alcançada, capaz de fornecer uma exibição HDR 4K/8K de alta resolução que proporciona aos usuários uma melhor experiência de visualização de conteúdo real de alta resolução e qualidade. Ao integrar com o processador de sinal de imagem IP (ISP) e a unidade de processamento de vídeo (VPU) da VeriSilicon, o SR2000 também pode melhorar a qualidade da imagem no processamento de sinal de imagem e codificação de vídeo, o que permite aos usuários obter maior clareza ao fazer zoom.

"A computação em nuvem está acelerando rapidamente em teleconferência, jogos em nuvem e aplicativos de desktop virtual na nuvem. A combinação de computação em nuvem e visualização de borda oferece uma solução total. Trazer tecnologia de super resolução para monitores inteligentes pode alcançar uma qualidade de imagem inigualável na exibição de borda e reduzir consideravelmente a largura de banda necessária entre a nuvem e o monitor", disse Wei-Jin Dai, vice-presidente executivo e gerente geral da divisão IP da VeriSilicon. "A VeriSilicon oferece uma ampla variedade de portfólio IP de processamento inteligente de pixels Glass-to-Glass (desde a entrada da câmera até a saída do monitor). A adição do novo IP SR2000, com tecnologia de super-resolução comprovada em silício, expande ainda mais nossas soluções de pixels inteligentes."

VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. (VeriSilicon, 688521.SH) está empenhada em fornecer aos clientes serviços de silício abrangentes personalizados, completos e baseados em plataforma e serviços de licenciamento de PI de semicondutores aproveitando sua PI interna de semicondutores. Como parte de seu modelo de negócios exclusivo "Plataforma de silício como serviço" (SiPaaS, Silicon Platform as a Service), dependente do portfólio completo de PI, a VeriSilicon pode criar produtos de silício em um curto espaço de tempo, desde a definição até o teste e embalagem. A empresa também fornece produtos alternativos de semicondutores de alto desempenho e econômicos para fornecedores sem produção, IDMs, fornecedores de sistemas (OEM/ODM), grandes empresas de Internet e provedores de serviços em nuvem, etc. Os negócios da VeriSilicon abrangem eletrônicos de consumo, eletrônicos automotivos, computadores e periféricos, indústrias, processamento de dados, Internet das Coisas e outras aplicações.

A VeriSilicon apresenta uma variedade de soluções de silício personalizadas, incluindo vídeo de alta definição, áudio e voz de alta definição, infoentretenimento no veículo, vigilância por vídeo, conectividade IoT, dispositivos portáteis inteligentes, processadores de aplicativos de alta tecnologia, aceleração de transcodificação de vídeo e processamento inteligente de pixels, etc. Além disso, a VeriSilicon possui seis categorias de PIs de processadores proprietários, ou seja, GPU IP, NPU IP, VPU IP, DSP IP, ISP IP e Display Processor IP, bem como mais de 1.500 PIs para sinais analógicos e mistos e IPs para frequências de rádio.

Fundada em 2001 e com sede em Xangai, China, a VeriSilicon possui sete centros de design e P&D na China e nos Estados Unidos, bem como 11 escritórios de vendas e atendimento ao cliente em todo o mundo. A VeriSilicon tem atualmente mais de 1.300 funcionários.

