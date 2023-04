Comunicado do Business Wire :The LYCRA Company

The LYCRA Company, líder mundial no desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis de fibra e tecnologia aos setores de cuidados pessoais e vestuário, está expondo suas mais recentes inovações em fibras para produtos de higiene e cuidados pessoais na INDEX? 23, a principal exposição de não-tecidos do mundo, que ocorre no Palexpo em Genebra, Suíça, de 18 a 21 de abril.

The LYCRA Company is commercially launching LYCRA EnviroFit? fiber for personal care products at INDEX? 23, April 18 - 21. With its unique chemistry, LYCRA EnviroFit? fiber utilizes thinner yarns, reducing the amount of fiber per article and helping to conserve resources without compromising product performance. (Photo: Business Wire)

Na feira, a The LYCRA Company irá lançar comercialmente a fibra LYCRA EnviroFit?, uma das muitas fibras que a empresa desenvolveu como parte de sua plataforma de sustentabilidade Planet Agenda. Com sua química exclusiva, a fibra LYCRA EnviroFit? utiliza fios mais finos, reduzindo a quantidade de fibra por artigo e ajudando a poupar recursos sem comprometer o desempenho do produto.

"Estamos empolgados em apresentar a fibra LYCRA EnviroFit?, que reduz o peso da fibra enquanto mantém a qualidade geral e o desempenho exigidos pelos produtos de cuidados pessoais", disse Scott Blackadar, Presidente de Cuidados Pessoais da The LYCRA Company. "Ter menos massa significa menos recursos e menos energia consumida durante a produção de fraldas. Esta fibra irá atrair os fabricantes que desejam diminuir significativamente o impacto ambiental de seus produtos e ajudar a melhorar sua pegada de carbono."

Além de aprimorar continuamente sua gama de fibras para produtos de cuidados pessoais, a The LYCRA Company também se concentra em fornecer soluções totais para os desafios que seus clientes enfrentam. A empresa vem oferecendo duas tecnologias de entrega exclusivas visando aperfeiçoar o processo de desenrolamento do spandex e melhorar a produtividade da linha de fraldas, que também serão promovidas na feira.

Apresentando o Controle de Fios Trio Loop

A The LYCRA Company estará exibindo a tecnologia Trio Loop na INDEX? 23, o mais recente sistema de controle de fios da BTSR International S.p.A. A tecnologia Trio Loop, em combinação com os sistemas de desenrolamento plug & play controlados por tensão MATRIXCUBE, aprimora o controle de tensão dos fios e acrescenta mais opções de solução de problemas para melhorar ainda mais a produtividade da linha de fraldas.

Knotter de Distribuição Tipo 093E

A The LYCRA Company também é a distribuidora mundial exclusiva do novo e aperfeiçoado Knotter tipo 093E para produção de fraldas. Esta inovação revolucionária da Mesdan S.p.A. oferece aos fabricantes maior eficiência e confiabilidade, eliminando nós manuais e reduzindo paradas de máquinas.

"Ao oferecer estas tecnologias de entrega, estamos demonstrando que somos um provedor de soluções confiável e altamente valorizado no setor", disse Werner Hopstaken, diretor global de cuidados pessoais da The LYCRA Company. "Estamos animados em oferecer a nossos clientes de cuidados pessoais estes produtos inovadores da BTSR e da Mesdan, e incentivá-los a entrar em contato conosco para saber mais."

Visite os representantes da The LYCRA Company no estande nº 2151 da INDEX? 23 ou acesse este site para descobrir mais benefícios destas inovações.

Sobre a INDEX? 23

A INDEX? 23 é a maior feira mundial para o mercado de não-tecidos. Realizada a cada três anos, atrai milhares de visitantes de mais de 100 países em todas as regiões. Além de seu espaço de exposição, a INDEX? oferece oficinas, seminários, tutoriais e apresentações gratuitas do setor durante a feira. Para mais informação, acesse indexnonwovens.com.

Sobre a The LYCRA Company

A The LYCRA Company inova e produz soluções de fibras e tecnologia aos setores de vestuário e cuidados pessoais, possuindo marcas líderes de consumo e comércio como: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® e TACTEL®. Com sede em Wilmington, Delaware, a The LYCRA Company é reconhecida mundialmente por seus produtos inovadores, conhecimento técnico, soluções sustentáveis, suporte de marketing e mercado LYCRA ONE?. A The LYCRA Company visa agregar valor aos produtos de seus clientes, desenvolvendo inovações exclusivas criadas para satisfazer a necessidade do consumidor por conforto e desempenho duradouro. Para mais informação, acesse lycra.com.

LYCRA EnviroFit? é uma marca comercial da The LYCRA Company.

