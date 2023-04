Comunicado do Business Wire :Tecnotree

A Tecnotree, uma plataforma digital mundial e líder de serviços para 5G e tecnologias nativas da nuvem, anunciou que foi indicada fornecedora representante no Guia de mercado da Gartner para soluções de gerenciamento e experiência do cliente de provedora de serviços de comunicações (CSP).

O relatório da Gartner é de autoria da equipe de analistas formada por Juha Korhonen, Amresh Nandan, Chris Meering e Susan Welsh de Grimaldo. Ele está centrado em dois componentes principais das soluções de gerenciamento e experiência do cliente (CM&X), que beneficiam imensamente as CSP. O Guia de mercado da Gartner permite às CSP entender as tendências do mercado e as estratégias de sourcing e acompanhar as soluções de CM&X em evolução. Isso as ajuda a se transformar com o avanço das tecnologias digitais, o que os capacita ainda mais a gerenciar diferentes aspectos do Sistema de Suporte a Negócios (BSS), como clientes, serviços, produtos e parceiros.

A Tecnotree foi destaque na Gartner por sua linha completa de soluções de CM&X, que inclui soluções de gestão de relacionamento com o cliente (CRM), aplicativos de autoatendimento, catálogo de produtos, gestão de clientes, orquestração da jornada do cliente, gestão de parcerias, programas de fidelidade e plataforma Diwa Fintech, e por sua plataforma de mercado de ecossistema B2B2X de experiência múltipla chamada "Tecnotree Moments", que usa a infraestrutura de nuvem da AWS e da Azure com recursos de vários usuários. A plataforma Surge, com low/no-code (baixo código/sem código), fornece uma experiência de cliente habilitada para a inteligência e recursos de orquestração de negócios que podem ser combinados com as capacidades de mercado do Moments e a funcionalidade básica do BSS digital, sendo capaz de impulsionar a monetização e automação de IoT e 5G utilizando tecnologias de várias nuvens.

As soluções da Tecnotree auxiliam os clientes em uma jornada de transformação do BSS de uma provedora de serviços de comunicações (CSP) tradicional para uma provedora de serviços digitais (DSP). Com mais de 44 APIs abertas do TM Forum implementadas para gerenciamento de clientes, gerenciamento de produtos e pedidos, gerenciamento de parcerias, classificação e cobrança, faturamento e gerenciamento de ecossistema, a Tecnotree ajuda a fornecer uma transformação digital completa, bem como uma transformação específica relacionada ao gerenciamento e experiência do cliente.As soluções nativas de experiência do cliente em nuvem, habilitadas para inteligência artificial (IA)/aprendizado de máquina (ML) prontas para 5G da Tecnotree incluem produtos digitais de ponta. O relatório da Gartner menciona que a Tecnotree implementou várias APIs do TM Forum para CM&X e está entre as fornecedoras líderes em certificação de APIs abertas do TM Forum. O relatório reconhece ainda a plataforma que emprega uma arquitetura baseada em microsserviços com um catálogo de produtos unificado que facilita a integração de clientes, permite o faturamento convergente, lança ofertas agrupadas de múltiplas experiências e fornece uma visão de 360 graus do cliente por meio de seu "perfil de uma" tecnologia.

"Temos o prazer de sermos novamente reconhecidos no prestigioso Guia de mercado da Gartner por nossas soluções de gerenciamento e experiência do cliente de CSP para 2023, além do reconhecimento que já recebemos por gerenciamento de receita e monetização no quarto trimestre de 2022.Nossas soluções de CSP orientadas por IA atendem às necessidades de negócios em rápida evolução e criam oportunidades de receita 5G para CSP, permitindo que elas forneçam melhores serviços em várias funções. Oferecemos aos nossos valiosos clientes maior conveniência e acesso ilimitado a produtos e soluções de classe mundial", disse Padma Ravichander, CEO da Tecnotree.

Ela comentou ainda: "Nossa consistente inclusão ano a ano no Guia de mercado da Gartner valida nossa posição de foco no cliente na criação de experiências digitais e na revolução da experiência empresarial por meio de parcerias de ecossistema para serviços digitais da nova era de maneira consistente".

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é uma provedora digital de Sistemas de Suporte a Negócios Digitais (BSS, na sua sigla em inglês) prontos para 5G, com recursos de IA/ML e extensibilidade em várias nuvens. A Tecnotree está entre as primeiras empresas do mundo a obter o Platinum Certified pelos padrões Open API da TM Forum, e nosso Digital BSS Stack ágil e de código aberto compreende toda a gama (order-to-cash) de processos de negócios e gerenciamento de assinaturas para telecomunicações e outras indústrias de serviços digitais criando oportunidades além da conectividade. A Tecnotree também oferece um mercado digital multiexperiência de Fintech e B2B2X para sua base de assinantes por meio da plataforma Tecnotree Moments para capacitar as comunidades conectadas digitalmente em jogos, saúde, educação, OTT e outros ecossistemas verticais. A Tecnotree está listada na Helsinki Nasdaq (TEM1V).

Isenção de responsabilidade da Gartner

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outras designações. As publicações de pesquisa da Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230413005466/pt/

Contato

Padma Ravichander, CEO da Tecnotree E-mail: [email protected]

