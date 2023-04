Comunicado do Business Wire :JEOL Ltd.

A JEOL Ltd. (TOKYO:6951) (presidente e CEO Izumi Oi) anunciou o lançamento de um novo sistema de recuperação criogênica para ressonância magnética nuclear (RMN) em 14 de abril de 2023. Este produto foi desenvolvido em conjunto pela JEOL Ltd., fabricante de instrumentos de RMN, pela Japan Superconductor Technology, Inc. (JASTEC), fabricante de ímãs supercondutores, e pela que tem pontos fortes em tecnologias criogênicas, combinando as tecnologias de ponta de cada empresa. Ele pode reduzir substancialmente a evaporação de hélio líquido e nitrogênio líquido que são inevitáveis como criogênio para o ímã supercondutor do instrumento de RMN.

Cryogen Reclamation System attached with the magnet (Compressor unit is installed separately) (Photo: Business Wire)

Principais características

-- Peso leve e economia de espaço. Ainda assim, este sistema sozinho pode reduzir a perda por evaporação tanto do hélio líquido quanto do nitrogênio líquido.

-- Redução da frequência e dos custos de recarga do criogênio e maximização do tempo de funcionamento dos instrumentos de RMN.

-- Capacidade de reduzir significativamente o risco de parada dos instrumentos de RMN devido à dificuldade em obter hélio líquido.

-- O novo design reduz suficientemente a vibração do refrigerador, evitando afetar a qualidade do espectro.

-- A conexão com os instrumentos de RMN existentes é possível graças ao campo magnético.

Especificações

-- Desempenho de ebulição Hélio líquido: Ebulição zero (nominal) Nitrogênio líquido: Ebulição zero (nominal)

-- Ímã aplicável Ímãs supercondutores da JEOL Ltd. *1 400JJYH, 500JJ, 600JJ, 700JJ

-- Fonte de alimentação e capacidade de energia necessária Unidade compressora/unidade de controle Trifásica 200 V 6,4/8,0 kW (50/60 Hz) (normal) 7,1/8,8 kW (50/60 Hz) (máximo) Capacidade nominal do disjuntor 30 - 50 A

-- Água de refrigeração Taxa de vazão: 5 a 15 l/min Temperatura: 5 a 32 ? Pressão: 0,7 MPa (máximo) Capacidade de refrigeração: 50 Hz: 7,1 kW; 60 Hz: 8,8 kW (mínimo)

-- Intervalo de manutenção Um ano

*1 Entre em contato conosco para ímãs diferentes dos listados. * A aparência e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Meta anual de vendas

10 unidades/ano URL do produto: https://www.jeol.com/products/scientific/nmr_peripherals/CR-80.php

JEOL Ltd. 3-1-2, Musashino, Akishima, Tóquio, 196-8558, Japão Izumi Oi, presidente e CEO (código das ações: 6951, Mercado principal da Bolsa de Valores de Tóquio) www.jeol.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato

JEOL Ltd. Divisão de Vendas de Instrumentos Científicos e de Medição Tel.: +81-3-6262-3575 https://www.jeol.com/contacts/products.php

