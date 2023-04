Com dois gols contra, United cede empate ao Sevilla (2-2) na ida das quartas da Liga Europa

O Manchester United cedeu o empate no fim e de forma dramática contra o Sevilla (2-2) nesta quinta-feira, em jogo de ida das quartas de final da Liga Europa, deixando em aberto o confronto para a partida de volta, na capital andaluza, na próxima semana.

A equipe inglesa saiu na frente com gols no primeiro tempo do meia austríaco Marcel Sabitzer (14' e 21'), mas na reta final gols contra de Tyrell Malacia (84') e de Harry Maguire nos acréscimos (90+2') permitiram ao Sevilla sair vivo de Old Trafford.

O United também terá que se virar sem Bruno Fernandes para a segunda partida, em 20 de abril, já que ele recebeu um cartão amarelo que o levará a cumprir uma suspensão.

A equipe da casa jogou sem seu artilheiro Marcus Rashford (28 gols), devido a uma lesão, mas mostrou poder de fogo antes do intervalo, com Sabitzer marcando dois gols.

O meio-campista austríaco havia marcado apenas uma vez pelo United em 12 partidas anteriores, mas em duas ocasiões nesta quinta-feira conseguiu vencer a defesa do Sevilla com avanços perigosos e finalizações precisas.

O retorno de Anthony Martial é também um reforço oportuno para Erik ten Hag, já que Rashford ficará afastado por algumas semanas.

O francês tem sido pouco aproveitado desde que Ten Hag assumiu o comando mas o holandês disse na véspera do jogo que sua equipe joga seu melhor futebol com Martial na frente.

Aos 14 minutos, Bruno Fernandes tocou para Sabitzer, que girou entre os zagueiros sevilhanos para mandar no canto direito de Bono (14'): 1 a 0 United.

O Sevilla mal havia se recuperado do golpe quando um erro de Nianzou, que dominou mal a bola, foi aproveitado por Martial. O francês lançou para Sabitzer tocar na saída de Bono, marcando o segundo (21').

Diante da eficiência do time da casa, o Sevilla não conseguiu levar perigo ao gol defendido por David de Gea ao longo do primeiro tempo.

Após o intervalo, a entrada do ponta Jesús Navas no lugar do meia Óliver Torres impulsionou a equipe de José Luis Mendilibar, que começou a chegar com mais perigo pela direita.

Em uma das jogadas perigosas, Navas chegou à linha de fundo e seu passe foi desviado por Malacia para o próprio gol (84').

O gol empurrou o Sevilla diante de um United que via a vantagem se esvair e foi obrigado a se segurar com dez jogadores nos minutos finais após uma lesão de Lisandro, que se machucou sozinho.

O argentino não conseguia apoiar o pé direito, tendo de ser retirado de maca (86') quando a sua equipe já havia esgotado todas as substituições.

A pressão do Sevilla acabou surtindo efeito e o segundo gol veio como um pesadelo para o Manchester United. Uma cabeçada de En-Nesyri foi desviada por Maguire para a própria baliza (90+2') levando a torcida em Old Trafford ao desespero.

O empate com gosto de derrota para os ingleses - e vitória para os espanhóis - deixa o confronto em aberto para o jogo de volta que será decidido no estádio Sánchez Pizjuán, em Sevilha.

