Brasil, Espanha, México e EUA tentam passar à fase final da BJK Cup

A rodada classificatória para a fase final da Billie Jean King Cup, equivalente feminina da Copa Davis masculina, é disputada na sexta e no sábado em nove jogos, entre os quais estão Alemanha-Brasil, Espanha-México e Estados Unidos-Áustria.

As americanas são as jogadoras que vão entrar em quadra com uma equipe mais potente neste fim de semana, com suas duas melhores jogadoras - Jessica Pegula e Coco Gauff, respectivamente números 3 e 6 do mundo. Elas são as favoritas contra a Áustria em Delray Beach.

A Espanha também se apresenta como favorita na disputa contra o México na quadra de saibro de Marbella.

Nuria Párrizas (80ª) e Sara Sorribes (101º) vão tentar impor a hierarquia do ranking sobre as visitantes Fernanda Contreras (191ª) e Renata Zarazúa (196ª).

A eliminatória entre Brasil e Alemanha, em Stuttgart (Alemanha), está mais indefinida.

A brasileira Beatriz Haddad Maia (14ª do mundo) será o nome principal do fim de semana e a número dois da equipe será Laura Pigossi (124ª).

Elas vão jogar contra Jule Niemeier (65ª) e Tatjana Maria (71ª). No fim de semana passado, esta última revalidou seu título no torneio de Bogotá.

Em Astana, a Polônia, sem a número um do mundo, Iga Swiatek, poderá passar por maus bocados frente ao Cazaquistão de Elena Rybakina (7ª) e Yulia Putintseva (45ª).

As ganhadoras dos nove confrontos vão jogar em novembro a fase final, para a qual já estão classificadas a Suíça (defensora do título) e a Austrália (vice-campeã no ano passado).

- Partidas da rodada classificatória para a fase final da BJK Cup:

Em Marbella (ESP/saibro): Espanha - México

Em Antalya (TUR/saibro): Ucrânia - República Checa

Em Coventry (GB/quadra rápida coberta): Grã-Bretanha - França

Em Vancouver (CAN/quadra rápida coberta): Canadá - Bélgica

Em Delray Beach (EUA/quadra rápida): Estados Unidos - Áustria

Em Bratislava (SVQ/quadra rápida coberta): Eslováquia - Itália

Em Stuttgart (ALE/saibro): Brasil - Alemanha

Em Astana (CAZ/quadra de saibro coberta): Cazaquistão - Polônia

Em Koper (SLO/saibro): Eslovênia - Romênia

