Bayern de Munique volta à Bundesliga após a tormenta

Duramente derrotado pelo Manchester City (3-0) no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, na Inglaterra, o Bayern Munique (1º) se viu imerso em uma tempestade que chegou ao vestiário com a agressão de Sadio Mané a Leroy Mané. O time volta suas atenções à Bundesliga, em que recebe o Hoffenheim (14º) no sábado, antes de lutar por um milagre na Champions.

Segundo o Bild, o primeiro teria esbofeteado o segundo, cujo lábio ficou inchado e ensanguentado. O motivo da agressão teria sido o tom que Sané usou para repreender Mané por uma jogada na reta final do jogo no Etihad Stadium.

Os dois atacantes treinaram normalmente nesta quinta-feira junto com o restante do elenco.

Neste contexto, com a visita do City na quarta-feira no horizonte, em busca de uma reviravolta histórica, o atual campeão alemão defende na Allianz Arena a vantagem de dois pontos que tem sobre o Borussia Dortmund (2º) a sete rodadas do fim.

No mesmo horário da partida do Bayern, o Dortmund vai jogar contra outro time em situação complicada, o Stuttgart (16º).

Além desses duelos, o Union Berlin, que fecha o pódio, recebe o Bochum (15º) no domingo, enquanto o Leipzig, quarto colocado com três pontos a menos, joga em casa no sábado, contra o Augsburg (13º).

O lanterna Schalke 04 abre a rodada nesta sexta-feira recebendo o penúltimo colocado Hertha Berlim.

-- Programação da 28ª rodada do campeonato alemão (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

(15h30) Schalke 04 - Hertha Berlim

- Sábado:

(10h30) Colônia - Mainz

RB Leipzig - Augsburg

Bayern de Munique - Hoffenheim

Stuttgart - Borussia Dortmund

(13h30) Eintracht Frankfurt - B. Moenchengladbach

- Domingo:

(10h30) Werder Bremen - Freiburg

(12h30) 1. FC Union Berlin - Bochum

(14h30) Wolfsburg - Bayer Leverkusen

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 58 27 17 7 3 77 29 48

2. Borussia Dortmund 56 27 18 2 7 59 36 23

3. 1. FC Union Berlin 51 27 15 6 6 42 30 12

4. RB Leipzig 48 27 14 6 7 50 33 17

5. Freiburg 47 27 13 8 6 39 36 3

6. Bayer Leverkusen 43 27 13 4 10 51 41 10

7. Eintracht Frankfurt 41 27 11 8 8 48 40 8

8. Mainz 41 27 11 8 8 45 38 7

9. Wolfsburg 39 27 10 9 8 46 36 10

10. B. Moenchengladbach 35 27 9 8 10 42 44 -2

11. Werder Bremen 32 27 9 5 13 42 52 -10

12. Colônia 31 27 7 10 10 36 45 -9

13. Augsburg 29 27 8 5 14 35 50 -15

14. Hoffenheim 28 27 8 4 15 37 46 -9

15. Bochum 26 27 8 2 17 30 60 -30

16. Stuttgart 23 27 5 8 14 32 47 -15

17. Hertha Berlim 22 27 5 7 15 31 50 -19

18. Schalke 04 21 27 4 9 14 21 50 -29

