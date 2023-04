Bayern de Munique multa e suspende Mané por um jogo após sua agressão contra Sané

O atacante senegalês Sadio Mané foi punido pelo Bayern de Munique com um jogo de suspensão nesta quinta-feira, depois de ter agredido o companheiro de equipe Leroy Sané após a derrota (3-0) para o Manchester City, na terça-feira, e com isso vai ficar de fora do duelo da Bundesliga, no sábado, contra o Hoffenheim.

Mané, de 31 anos, foi suspenso e multado por "conduta imprópria após a partida do Bayern pela Liga dos Campeões contra o Manchester City", explicou o clube bávaro.

Mané voltará a ficar à disposição de seu técnico Thomas Tuchel nas quartas de final da Liga dos Campeões, na quarta-feira, contra o City, na Allianz Arena.

Segundo o jornal Bild, Mané teria dado um tapa em Sané, que ficou com o lábio inchado e ensanguentado.

O motivo da agressão foi o tom que Sané usou para repreender Mané por uma jogada na reta final do jogo no Etihad Stadium.

Os dois jogadores participaram nesta quinta-feira do treino do Bayern, em que Tuchel conversou com Mané.

Antes da sessão, o atacante senegalês foi chamado pelo diretor esportivo do Bayern, Hasan Salihamidzic, e pelo presidente do clube, Oliver Kahn, para explicar o ocorrido.

Principal contratação do Bayern nesta temporada, Mané não tem correspondido às expectativas, principalmente devido à lesão na fíbula direita sofrida no início de novembro e que o impediu de disputar a Copa do Mundo do Catar com o Senegal. Ele voltou às competições no final de fevereiro.

