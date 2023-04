Ataque aéreo em Mianmar deixou ao menos 130 mortos

Pelo menos 130 pessoas morreram em um ataque aéreo ordenado pela junta militar de Mianmar contra uma aldeia no centro do país na terça-feira (11), disse à AFP um cidadão que ajudou as equipes de resgate.

O serviço birmanês da BBC, The Irrawaddy e Radio Free Asia também reportaram 130 mortos, enquanto as Nações Unidas falam de pelo menos 100 mortos e a CNN, citando um ex-deputado exilado, menciona um balanço de 160 vítimas fatais.

Até agora, as autoridades não ofereceram nenhum balanço do ataque, que foi "firmemente condenado" nesta quinta-feira (13) pela Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

A junta governante de Mianmar reconheceu na quarta-feira que havia bombardeado Pazi Gyi, um vilarejo no distrito de Kanbalu, região de Sagaing.

O porta-voz da Junta, Zaw Min Tun, disse que algumas das vítimas eram combatentes antigolpe de uniforme, mas "pode haver algumas pessoas em trajes civis".

Mianmar foi dilacerada por um conflito violento entre a junta militar e seus oponentes desde o golpe de 1º de fevereiro de 2021, que derrubou a líder civil Aung San Suu Kyi.

O exército birmanês conta com sua superioridade aérea, graças a seus aviões de fabricação russa e chinesa, para compensar suas dificuldades em terra contra grupos rebeldes que controlam partes inteiras do país.

