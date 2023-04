Al-Nassr, clube de Cristiano Ronaldo, demite técnico Rudi Garcia

O clube saudita Al-Nassr, onde joga o craque português Cristiano Ronaldo, anunciou nesta quinta-feira a demissão de seu técnico, o francês Rudi Garcia, no cargo desde julho de 2022.

"O Al-Nassr pode anunciar que o treinador principal Rudi Garcia está de saída do clube", publicou a entidade na sua conta do Twitter, antes de anunciar em outra mensagem que o croata Dinko Jelicic, atual técnico da equipe sub-19, vai assumir o cargo do time principal.

"O conselho de administração e todo o Al-Nassr querem agradecer a Rudi e sua equipe por seu trabalho nos últimos oito meses", acrescentou o clube.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo vários meios de comunicação estrangeiros, o ex-técnico de Olympique de Marselha e Roma, entre outros, foi demitido devido aos maus resultados e falta de entendimento com o grupo.

O Al-Nassr, vice-líder do campeonato saudita, três pontos atrás do primeiro colocado, perdeu para o líder Al-Ittihad no início de março e empatou com o Al-Feiha no último final de semana.

Segundo o jornal espanhol Marca, as tensões entre o treinador e os jogadores, sobretudo com Cristiano Ronaldo, teriam precipitado a sua saída.

ali/jde/pm/aam

Tags