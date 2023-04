Wall Street fecha em baixa após dados de inflação e atas do Fed

A bolsa de Nova York, que recebeu com satisfação a notícia da moderação da inflação de 12 meses nos Estados Unidos em março, acabou fechando em queda nesta quarta-feira (12) após a publicação das atas da última reunião do Federal Reserve (Fed, banco central americano).

O texto foi elaborado com base nas discussões do último Comitê Monetário do órgão, que ocorreu em março, indicando que na época, os economistas do Fed consideravam a possibilidade de uma "ligeira recessão" durante a crise bancária que resultou na falência de três entidades do setor.

O índice Dow Jones caiu 0,11%, o tecnológico Nasdaq perdeu 0,85% e o S&P 500 cedeu 0,41%, no encerramento do pregão.

