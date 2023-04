Técnico do PSG Christophe Galtier nega "com a maior firmeza" acusações de racismo

O treinador do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, "nega com a maior firmeza" ter se referido a jogadores com termos discriminatórios quando comandou o Nice, disse nesta quarta-feira seu advogado em um comunicado transmitido à AFP.

O técnico francês, que trocou o Nice pelo PSG no final da temporada passada, "ficou atônito com as declarações insultuosas e difamatórias" supostamente denunciadas pelo ex-técnico do Nice, Julien Fournier, em um e-mail interno repercutido por vários meios de comunicação na terça-feira, disse o advogado Olivier Martin, que anunciou que "ações judiciais" serão tomadas.

O jornalista independente Romain Molina, e depois o portal RMC Sports, falaram da existência de um e-mail escrito no final da temporada passada em que Julien Fournier denunciava algumas palavras discriminatórias de Christophe Galtier em relação a uma parte do vestiário do Nice, em que teria aludido às suas origens e à sua religião, pouco depois de chegar ao Nice.

Essa mensagem, que a AFP não conseguiu autenticar, teria sido enviada por Julien Fournier a Dave Brailsford, diretor de Esportes da Ineos, grupo petroquímico proprietário do clube do sul da França.

"Levando em conta a gravidade das acusações feitas contra ele, as quais nega com a maior firmeza, Christophe Galtier recorreu de imediato ao seu advogado, Olivier Martin, para que proceda prontamente às ações judiciais necessárias, ainda mais levando em conta que desde esta divulgação é alvo de ameaças e atos de assédio intoleráveis", escreveu o advogado no comunicado.

Julien Fournier, que deixou o Nice em julho de 2022, afirma, por sua vez, que não está envolvido na divulgação do email, embora não pareça negar a sua existência.

"Atualmente estou no Brasil, longe dessa polêmica em que me vejo infelizmente mergulhado. Em nenhum caso estou por trás da divulgação dessas informações internas", afirmou em um comunicado transmitido à AFP.

