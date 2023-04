Pogba volta a ser relacionado pela Juventus após um mês afastado por lesão

O francês Paul Pogba, após mais um mês afastado devido a uma lesão muscular, voltou ao elenco da Juventus e poderá jogar nesta quinta-feira o jogo de ida das quartas de final da Liga Europa contra o Sporting de Lisboa, disse o seu técnico nesta quarta-feira.

"Ele foi relacionado, veremos amanhã (quinta-feira) se ele poderá jogar", disse Massimiliano Allegri em entrevista coletiva.

"É importante que ele tenha realizado alguns treinos com a equipe sem precisar parar. Se conseguirmos trazê-lo de volta para o final da temporada será muito importante", acrescentou.

Pogba se lesionou no músculo adutor da coxa em meados de março, o que o obrigou a parar novamente, depois de já ter passado grande parte da atual temporada fora dos gramados. Ele perdeu todo o início da temporada devido a uma lesão no joelho direito, para a qual foi operado em setembro, e que o impediu de disputar a Copa do Mundo do Catar pela seleção francesa.

Allegri garantiu ainda que conta com o atacante sérvio Dusan Vlahovic, que anda com pouca confiança nos últimos tempos, e o meia argentino Leandro Paredes, com quem teve uma acalorada discussão na segunda-feira segundo a imprensa italiana.

"Foi apenas uma discussão", disse Allegri para minimizar o ocorrido com Paredes, que vem tendo poucos minutos e que inicialmente retornaria ao Paris Saint-Germain quando o atual empréstimo à Juventus terminar.

"Entendo que você possa ficar um pouco nervoso pela frustração de um jogador que joga pouco, é normal. Eu tomo minhas decisões pelo bem do time. Tenho confiança em todos que tenho à minha disposição e também estou feliz por ele ter reagido, isso significa que ele quer fazer as coisas bem", concluiu o treinador.

