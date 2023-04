Parlamento russo aprova lei que facilita mobilização militar de russos

A câmara alta do Parlamento russo aprovou, nesta quarta-feira (12), uma lei que facilita a mobilização militar dos russos, um texto que agora aguarda a assinatura de Vladimir Putin.

No entanto, o Kremlin nega que este seja o início de uma nova mobilização de reservistas para o front ucraniano.

De acordo com a nova lei, um reservista pode agora ser mobilizado eletronicamente, por meio de um portal dos serviços públicos russos, ou mesmo se a ordem for entregue a um terceiro. Até então, as convocações tinham que ser entregues pessoalmente.

Até agora, muitos russos mobilizados escaparam por estarem ausentes de seus endereços oficiais. Isso não será mais possível.

A Duma (câmara baixa) aprovou o texto em questão de horas na terça-feira.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, defendeu nesta quarta a disposição das autoridades, considerando que "esses documentos eram extremamente importantes".

Essa nova lei causou grande comoção entre uma parte da população.

Assim que o texto entrar em vigor, todos os russos mobilizados "serão considerados refratários", infração punível com prisão, caso "se recusem a receber a convocação ou não estejam acessíveis".

Depois de negar uma mobilização, a Rússia convocou, após uma série de reveses militares, 300.000 reservistas para lutar na Ucrânia.

Dezenas de milhares ou mesmo centenas de milhares de russos fugiram do país com medo de ir para a guerra.

