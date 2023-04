Fed projetou 'leve recessão' em sua reunião de março

Os economistas do Federal Reserve (Fed, banco central americano) previam uma "leve recessão" quando decidiram pelo último aumento dos juros, em março, segundo trechos das atas de sua reunião, publicados nesta quarta-feira (12).

"A projeção da equipe no momento da reunião de março incluiu uma leve recessão mais adiante no ano, com uma recuperação nos dois anos seguintes", destacam estas atas.

