Coreia do Norte dispara míssil balístico não especificado

A Coreia do Norte disparou um míssil balístico não especificado no mar na manhã desta quinta-feira (13, noite de quarta em Brasília), informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap, citando o Exército do país.

A agência observou que o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul relatou o lançamento do projétil sobre o Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão.

Os militares sul-coreanos não forneceram imediatamente detalhes sobre o lançamento, disse a agência.

O Japão também confirmou o lançamento. O gabinete do primeiro-ministro Fumio Kishida tuitou que "a Coreia do Norte disparou o que parece ser um míssil balístico".

Na região norte de Hokkaido, a grande ilha no norte do Japão, as autoridades pediram aos moradores que procurassem abrigo em um prédio ou no subsolo.

"Evacue imediatamente, evacuem imediatamente", dizia o alerta emitido pelas autoridades.

A Coreia do Norte continuou em 2023 o frenesi de testes de armas iniciado no ano anterior e afirma ter testado dois mísseis balísticos intercontinentais e dois drones subaquáticos com capacidade nuclear.

Na segunda-feira, o líder norte-coreano, Kim Jong Un, participou de uma reunião da Comissão Militar Central para discutir maneiras de "lidar com os movimentos crescentes dos imperialistas dos Estados Unidos e dos traiçoeiros fantoches da Coreia do Sul para lançar uma guerra de agressão", segundo a agência oficial KCNA.

Kim ordenou que as capacidades de dissuasão do país sejam fortalecidas em "velocidade mais rápida" e com uma abordagem "mais prática e ofensiva".

Paralelamente aos numerosos testes de armas do hermético país comunista, os Estados Unidos e a Coreia do Sul intensificaram as manobras militares na região, o que Pyongyang considera um ensaio para uma eventual invasão.

