Comunicado do Business Wire :Patient Safety Movement Foundation

A Patient Safety Movement Foundation comemora seu 10o aniversário com um encontro de cúpula presencial que reúne especialistas de renome mundial para discutir os desafios e soluções atuais em segurança do paciente. O Encontro de Cúpula Mundial de Segurança, Ciência e Tecnologia do Paciente será realizada em Newport Beach, Califórnia, de 1º a 2 de junho de 2023.

"Esta é nossa primeira reunião presencial após a pandemia e criamos um evento inesquecível com palestrantes e panelistas incríveis", disse o Dr. Michael Ramsay, Diretor Executivo da Patient Safety Movement Foundation. "A pandemia de Covid-19 destacou as lacunas de segurança em nossos sistemas de saúde e afetou não apenas nossos pacientes, mas também nossos profissionais de saúde. Ao longo dos anos, vimos sistemas hospitalares que implementam Práticas Acionáveis Baseadas em Evidências relatarem zero mortes em áreas como infecções hospitalares. ZERO lesão ao paciente é possível, mas não irá ocorrer sem seu total comprometimento e participação."

O Encontro de Cúpula de 2023 irá contar com diversas palestras importantes, incluindo:

-- Jannicke Mellin-Olsen, MD, DPH, Ex-Presidente da Federação Mundial de Sociedades de Anestesiologistas

-- Dr. Anthony Staines, Ph.D., Diretor do Programa de Segurança do Paciente da Fédération des Hôpitaux Vaudois, Suíça

-- Don Berwick, MD, MPP, FRCP, Ex-Administrador dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid

Os participantes também terão a oportunidade de ouvir líderes de saúde, incluindo Sir Liam Donaldson, Ex-Diretor Médico do Reino Unido, e Neelam Dhingra, que dirige a Iniciativa Transformadora da Organização Mundial da Saúde, "A Decade of Patient Safety (Uma Década de Segurança do Paciente) 2021-2030". O Encontro de Cúpula irá incluir sete sessões de grupos abrangendo vários temas de importância na segurança do paciente, conduzidas por prestigiados líderes de saúde. Estes incluem:

-- Conselho de Assessores do Presidente em Ciência e Tecnologia

-- Prevenção de Lesões ao Paciente: Análise Preditiva e Inteligência Artificial

-- A Jornada para Zero Lesão

-- Conselho Nacional de Segurança do Paciente

-- Segurança do Paciente nas Notícias

-- Segurança de Opioides

-- Envolvimento do Paciente e da Família

O Encontro de Cúpula de 2023 apresenta uma oportunidade única de renovar o compromisso de sua organização com uma cultura de segurança e fazer conexões internacionais com pessoas com ideias semelhantes, que trabalham para eliminar lesões evitáveis a pacientes e profissionais de saúde. Os participantes incluem especialistas em segurança do paciente, médicos, administradores de saúde, formuladores de políticas, representantes dos setores de tecnologia médica e biotecnologia, bem como pacientes e defensores de pacientes.

"Em meus mais de 15 anos em engenharia de sistemas e segurança do paciente, o Encontro de Cúpula Mundial de Segurança do Paciente, Ciência e Tecnologia é o primeiro evento que reúne todas as partes interessadas em saúde sob o mesmo teto. Desenvolvemos e operacionalizamos soluções em cooperação com médicos, defensores da segurança do paciente, formuladores de políticas e administradores hospitalares. Juntos, podemos aprender com o passado, nos concentrar na implementação de Práticas Acionáveis Baseadas em Evidências no presente e garantir um futuro sem nenhuma lesão evitável", disse o Dr. Sanaz Massoumi, Diretor de Operações da Patient Safety Movement Foundation.

O Encontro de Cúpula está aberto a qualquer pessoa interessada em planejar ativamente soluções referentes aos principais desafios de segurança do paciente, que causam lesões e mortes evitáveis em hospitais e instituições de saúde ao redor do mundo. Para se inscrever no Encontro de Cúpula de 2023 ou saber mais sobre o evento, acesse: https://psmf.org/event/10th-annual-world-patient-safety-science-technology-summit/.

SOBRE A PATIENT SAFETY MOVEMENT FOUNDATION

Em 2012, Joe Kiani fundou a organização sem fins lucrativos Patient Safety Movement Foundation (PSMF) para eliminar erros médicos evitáveis em hospitais. Sua equipe trabalhou com especialistas em segurança do paciente de todo o mundo para criar Práticas Acionáveis Baseadas em Evidências (AEBP) que abordam os principais desafios. O AEBP está disponível online gratuitamente aos hospitais. Os hospitais são incentivados a assumir um compromisso formal com ZERO mortes evitáveis, e as empresas de tecnologia de saúde são solicitadas a assinar o Compromisso de Dados Abertos, a fim de compartilhar seus dados para que possam ser desenvolvidos algoritmos preditivos, que tenham a possibilidade de identificar erros antes que se tornem fatais. O Encontro de Cúpula Mundial de Segurança do Paciente, Ciência e Tecnologia anual da Fundação reúne todas as partes interessadas, incluindo pacientes, profissionais de saúde, empresas de tecnologia médica, empregadores governamentais e pagadores particulares. A PSMF foi fundada com o apoio da Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare (Fundação Masimo para Ética, Inovação e Concorrência em Saúde). Para mais informação, acesse psmf.org.

