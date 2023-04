Comunicado do Business Wire :Eutelsat Communications

A Record TV assinou um contrato plurianual com a Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) (Paris:ETL) para capacidade em seu satélite EUTELSAT 65 West A. A Record TV é uma empresa de mídia brasileira com foco na produção de conteúdo e sua distribuição no Brasil e no exterior. A Record TV é uma das maiores redes de TV do Brasil.

A parceria permite que a Record TV migre de modo transparente 15 canais HD ao satélite EUTELSAT 65 West A, evitando interferências geradas pela implantação do 5G em curso no país. O Brasil está implementando o 5G na banda de 3,5 GHz, que atualmente é utilizada para oferecer suporte a serviços de TV via satélite na banda C. A banda C planejada do EUTELSAT 65 West A é uma faixa de frequência exclusiva que não é afetada pelo lançamento do 5G. A decisão foi respaldada por uma extensa análise conduzida pela equipe técnica da Record TV ao endossar o EUTELSAT 65 WestT A, banda C planejada, como sem interferência 5G potencial.

A migração de serviços ocorreu sob a solução 'Planned C-Band'da Eutelsat, desenvolvida para oferecer às emissoras brasileiras um procedimento simples para adaptar ou substituir equipamentos e reposicionar antenas na posição orbital 65°W. A banda C planejada também é nomeada como frequências AP30B da banda C, com frequências que variam de 4,5 GHz a 4,8 GHz, ao iniciar 800 MHz acima das frequências 5G no Brasil. Assim, o EUTELSAT 65 West A permite uma expansão geográfica rentável às emissoras, pois os filtros não precisam ser instalados para evitar a interferência 5G.

Ao comentar sobre o contrato, José Ignacio González-Núñez, Vice-Presidente Sênior de Vídeos da Eutelsat Americas, disse: "Temos o prazer de dar as boas vindas à Record TV no EUTELSAT 65 West A. Nossa solução 'Planned C-Band' oferece uma proposta perfeita e rentável às emissoras brasileiras que precisam migrar seus sinais para fora da extremidade inferior do espectro da banda C, enquanto oferece às mesmas uma cobertura incomparável do mercado brasileiro. Esta escolha feita pela Record TV reforça a vizinhança de vídeos do EUTELSAT 65 West A, bem como os serviços de vídeos da Eutelsat."

Geraldo Marques, engenheiro de transmissão da Record TV, disse:"Como uma das maiores redes de TV do Brasil, a Record TV exige uma distribuição robusta de conteúdo via satélite. Com mais de uma centena de emissoras espalhadas por todo o território brasileiro, alcançamos audiências em todo o território nacional e precisamos garantir um atendimento superior aos telespectadores que exigem a mais alta qualidade de recepção. Temos o prazer de ter a Eutelsat como uma das principais parcerias."

Sobre a Eutelsat Communications

Fundada em 1977, a Eutelsat Communications é uma das principais operadoras de satélites do mundo. Com uma frota mundial de satélites e infraestrutura terrestre associada, a Eutelsat permite que clientes nos mercados de vídeos, dados, governos, bandas largas fixa e móvel se comuniquem efetivamente com seus clientes, independentemente de sua localização. Cerca de 7.000 canais de televisão operados pelos principais grupos de mídia são transmitidos pela Eutelsat a um bilhão de telespectadores equipados para recepção DTH ou conectados a redes terrestres. Comprometida em promover todas as facetas do desenvolvimento sustentável em suas atividades de negócios, a Eutelsat aproveita seus recursos em órbita para ajudar a reduzir a divisão digital, enquanto mantém um ambiente espacial seguro e organizado. Como um empregador atrativo e socialmente responsável, a Eutelsat reúne 1.200 homens e mulheres de 50 países que se dedicam a oferecer serviços da mais alta qualidade.

Para saber mais sobre a Eutelsat, acesse www.eutelsat.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230412005534/pt/

Contato

Mídia

Anita Baltagi Tel.: +33 1 53 98 47 47 [email protected]

Daphné Joseph-Gabriel Tel.: +33 1 53 98 47 47 [email protected]

Investidores

Thomas Cardiel Tel.: +33 6 99 07 86 47 [email protected]

Hugo Laurens-Berge [email protected]

Christine Lopez Tel.: +33 1 53 98 47 02 [email protected]

