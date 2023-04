Com faro de gol e carisma, Suárez conquista o sul do Brasil

No Grêmio há quatro meses, o atacante Luis Suárez já é a sensação do clube de Porto Alegre. Artilheiro e já com dois títulos pelo clube, o uruguaio tem o rosto estampado em bandeiras, camisas '9' esgotadas e provocou o aumento da presença da torcida nos estádios.

Nos arredores da Arena do Grêmio, um mar de torcedores do 'tricolor gaúcho' afina a garganta antes da final do Campeonato Gaúcho contra o Caxias do Sul.

As camisas com o número '9' e o sobrenome 'Suárez' se destacam não só na multidão, mas também na cidade de Porto Alegre desde a chegada do atacante ao Brasil.

Na reta final de sua carreira, o uruguaio de 36 anos desembarcou no Rio Grande do Sul após uma breve passagem vitoriosa pelo Nacional de Montevidéu, o primeiro clube de sua carreira, para onde voltou em julho de 2022, depois de brilhar na Europa por pouco mais de 15 anos.

"Ele é uma figura, um jogador que percorreu o mundo, que tem o carisma do mundo inteiro", diz Sandra Quintana, uma "gremista desde criancinha".

Em frente à uma bandeira do 'Pistolero', a nutricionista de 66 anos abre um sorriso largo que expressa o que sente boa parte dos torcedores gremistas atualmente.

"Ele é família, ele integra. Está trazendo a experiência dele para os jogadores novos do Grêmio, isso aí é muito importante. Foi um espetáculo mesmo", comemora ela.

Até o momento, o atacante soma 11 gols em 15 jogos, quatro dos quais garantiram os títulos da Recopa Gaúcha, em janeiro, e do Campeonato Gaúcho, no último sábado (8).

No próximo domingo, o clube estreia no Campeonato Brasileiro contra o Santos.

"Por mais que você ganhe muito, precisa ter ambição. É com essa mentalidade que cheguei", disse o atacante após faturar o segundo título.

No entanto, seus números em campo ainda ficam aquém do impacto que teve nos cofres do Grêmio, de volta à primeira divisão nesta temporada após um ano na Série B.

O programa de sócio-torcedor do clube passou de 64 mil para o recorde de 95 mil após sua chegada. Já a média de público no torneio estadual dobrou, passando de 15 mil para mais de 30 mil espectadores, disse à AFP o presidente tricolor, Alberto Guerra.

Além disso, as vendas da loja oficial atingiram R$ 9 milhões no primeiro trimestre, quase o dobro do recorde anterior, de R$ 4,6 milhões em 2018.

O faturamento inclui as 3.800 camisas celestes lançadas em janeiro em homenagem a Suárez e ao Uruguai, que se esgotaram em apenas 10 dias.

"Não vendeu mais porque não tinha mais. Hoje a nossa loja está vendendo entre três e quatro vezes o que se vendia historicamente", conta Guerra.

"Eu diria que ele acabou sendo a cereja do bolo. Apesar de estar se encaminhando para o encerramento de carreira, ele tem muita lenha para queimar", completa.

O 'Pistolero' foi a carta do dirigente para vencer as eleições presidenciais do clube em novembro. Inicialmente, os representantes do jogador recusaram a oferta pelo interesse na Major League Soccer, o campeonato de futebol dos Estados Unidos.

"Ele tinha até a chance de jogar lá com Messi", com quem ao lado de Neymar formou um trio inesquecível no Barcelona, relembra Guerra.

Mas a transferência não foi adiante por questões financeiras e o '9' optou pelo clube brasileiro, apesar de ter propostas economicamente "mais atrativas" do México e da Europa, acrescenta.

Suárez já "mostrou o impacto na nossa cidade", diz Rafael Silva, de 33 anos, que tem uma forte semelhança física com o jogador.

Ao andar pela Arena do Grêmio, o torcedor é parado pela torcida, que pede fotos e deseja um bom "desempenho" na partida.

"Quem me tornou sósia foi a torcida do Grêmio. Acho ele e eu parecidos, é muito bacana, eu gosto dessa parte", contou.

Nas ruas de Porto Alegre, o verdadeiro Suárez, muitas vezes questionado por suas polêmicas em campo, tem mostrado que está à vontade em sua nova cidade. É regularmente visto tomando sorvete ou fazendo compras com a esposa e os três filhos.

"A gente precisa tirar o chapéu para Luisito Suárez", disse o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi. "É um cara espetacular, que veio para deixar o Grêmio mais gigante do que já é", finalizou.

