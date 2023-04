Chefe da diplomacia síria visita Arábia Saudita pela primeira vez desde 2011

O ministro das Relações Exteriores da Síria, Fayçal Meqdad, chegou à Arábia Saudita nesta quarta-feira (12) para a sua primeira visita de Estado desde o início da guerra civil síria em 2011, anunciou a agência de notícias oficial saudita SPA.

A visita ocorre por ocasião do convite do chefe diplomático saudita, Fayçal bin Farhan, com o objetivo de "referir-se aos esforços desenvolvidos para se chegar a uma solução política para a crise na Síria", acrescentou a SPA.

A chegada de Meqdad a Jidá ocorre dois dias antes de um encontro de nove países árabes no qual será discutido o retorno da Síria à Liga Árabe, após sua exclusão em 2012.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A próxima cúpula de líderes árabes está marcada para 19 de maio.

O regime sírio de Bashar al-Assad estava diplomaticamente isolado desde a repressão a um levante popular que deu início à guerra em 2011.

O reino saudita então cortou relações com a Síria no ano seguinte, ocasião em que apoiou os rebeldes no conflito.

Entretanto, após o terremoto que devastou a Turquia e partes da Síria em fevereiro, a Arábia Saudita enviou ajuda às vítimas em áreas controladas pelo governo e naquelas sob comando dos rebeldes.

O estreitamento das relações entre os dois países ocorre após o restabelecimento dos laços entre as duas potências rivais no Oriente Médio: o Irã, grande aliado de Damasco, e o reino saudita, que havia rompido relações diplomáticas em 2016.

mam-rh/at/feb/eg/mb/yr

Tags