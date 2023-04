Catar e Bahrein anunciam restabelecimento de relações

Catar e Bahrein anunciaram, nesta quarta-feira (12), o restabelecimento de suas relações diplomáticas, encerrando uma longa disputa entre os dois países vizinhos.

Os dois lados "decidiram restaurar as relações diplomáticas" e expressaram o "desejo mútuo de desenvolver relações bilaterais e fortalecer a unidade e integração do Golfo", disse o Ministério das Relações Exteriores do Catar em um comunicado.

O respectivo departamento no Bahrein publicou uma declaração semelhante, observou a agência de notícias nacional.

Bahrein, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egito romperam relações com o Catar em 2017, acusando-o de apoiar organizações extremistas na região.

Em janeiro de 2021, esses países assinaram um acordo de reconciliação com o Catar, mas as divisões permaneceram no caso do Bahrein, que era o único país que ainda não havia reatado os laços.

As relações entre Catar e Bahrein são mais difíceis devido a uma série de disputas, principalmente por causa de sua fronteira marítima e acusações mútuas de detenção ilegal de pescadores.

A reconciliação ocorre em meio a um degelo geral na região, especialmente desde o restabelecimento das relações em março entre a Arábia Saudita e o Irã.

