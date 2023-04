BM promete US$ 200 milhões para reparar infraestrutura de energia na Ucrânia

O Banco Mundial (BM) anunciou, nesta quarta-feira (12), uma ajuda de US$ 200 milhões (cerca de R$ 990 milhões) para consertar a infraestrutura de energia da Ucrânia, durante uma reunião de autoridades do país devastado pela guerra com líderes da instituição financeira em Washington.

Os ataques russos danificaram mais de 50% da infraestrutura de energia da Ucrânia durante o outono e o inverno, informou o credor mundial em comunicado, acrescentando que o leste do país, onde os combates são intensos, foi particularmente afetado.

Os fundos são fornecidos pelo Fundo Fiduciário de Ajuda, Recuperação, Reconstrução e Reforma da Ucrânia (URTF, sigla em inglês) com o objetivo de oferecer até US$ 300 milhões adicionais (US$ 1,5 bilhão) de parceiros "à medida que o alcance do projeto cresce", informou o banco.

O projeto vai se concentrar em reparos de emergência nas infraestruturas de eletricidade e aquecimento.

"A infraestrutura de energia sofreu danos de US$ 11 bilhões (54,4 bilhões) no ano passado e é uma das áreas em que a Ucrânia precisa de ajuda mais urgente", disse Anna Bjerde, diretora-gerente de operações do Banco Mundial.

O Banco Mundial mobilizou mais de US$ 23 bilhões (R$ 113 bilhões, aproximadamente) para a Ucrânia desde o início da invasão russa, em fevereiro do ano passado, dos quais desembolsou US$ 20 bilhões (cerca de R$ 99 bilhões) até o momento.

O anúncio ocorre pouco antes de uma reunião sobre a Ucrânia na sede do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Durante o evento, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, participou por videochamada, agradeceu o apoio de seus parceiros e pediu mais apoio.

"Ao reconstruir o que foi deixado em ruínas, derrotamos o objetivo do terror, voltamos a uma vida normal", disse ele em inglês, reiterando seu apelo para que ativos russos sejam destinados à reconstrução da Ucrânia.

O FMI anunciou em 21 de março a aprovação de um pacote de ajuda de US$ 15,6 bilhões (R$ 81 bilhões) para a Ucrânia, uma pequena parte de um pacote de ajuda global de US$ 115 bilhões (R$ 600 bilhões), composto por alívio da dívida, doações e empréstimos de instituições multilaterais e bilaterais.

O Banco Mundial, as Nações Unidas, a Comissão Europeia e a Ucrânia estimaram, em um estudo recente, que o país precisará de cerca de US$ 411 bilhões (pouco mais de R$ 2 trilhões na cotação atual) para recuperação e reconstrução. Uma quantia que provavelmente continuará aumentando enquanto o conflito perdurar.

