Biden busca celebrar a paz e promover o diálogo na Irlanda do Norte

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está na Irlanda do Norte nesta quarta-feira (12) com o objetivo de promover o diálogo em um cenário de bloqueio político e tensão no 25º aniversário do acordo de paz na província britânica.

Belfast é a primeira etapa de uma viagem que também tem um aspecto sentimental para Biden, que durante a tarde viajará para a República de Irlanda, terra de seus antepassados.

O presidente Biden chega como um "amigo da Irlanda do Norte", declarou uma suas conselheiras, Amanda Sloat, em uma tentativa de aliviar as críticas do lado unionista, que defende a permanência no Reino Unido.

A prioridade da visita é "manter a paz", que foi negociada com muita dificuldade há 25 anos na Irlanda do Norte, insistiu o presidente ao embarcar na terça-feira no Air Force One.

O acordo histórico, assinado em 1998, acabou com três décadas de conflito entre os nacionalistas pró-Irlanda, em sua maioria católicos e favoráveis a uma reunificação, e os unionistas pró-Grã-Bretanha, majoritariamente protestantes e que desejam permanecer no Reino Unido.

A violência de três décadas de conflito deixou 3.500 mortos e algumas feridas permanecem abertas, como demonstrou na segunda-feira um incidente na cidade fronteiriça de Londonberry, onde jovens encapuzados lançaram bombas incendiárias contra viaturas da polícia.

O presidente democrata não quer ficar de braços cruzados diante da paralisia institucional que afeta há um ano a província britânica.

As instituições autônomas, onde republicanos e unionistas devem compartilhar o poder com base no acordo de 1998, estão bloqueadas porque o Partido Unionista Democrático (DUP), o principal partido unionista, se nega a participar no governo.

Biden se encontrará com os líderes dos cinco principais partidos políticos da província antes de pronunciar um discurso na Universidade de Belfast.

O governo americano destacou que não será uma reunião "formal" para não expor demais o presidente, que terá dificuldades para influenciar os unionista que desconfiam de um presidente católico e tão orgulhoso de sua origem irlandesa.

Para o deputado Sammy Wilson, do DUP, Biden é "antibritânico" e apoiou a União Europeia (UE) nas negociações pós-Brexit. "Acredito que nenhum de nós vai correr para recebê-lo", declarou ao jornal conservador Daily Telegraph.

"As atividades passadas do presidente mostram que não é antibritânico", embora tenha "orgulho" de suas origens irlandesas, afirmou Amanda Sloat.

O presidente americano, que também se reunirá com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, tem uma mensagem dupla, destacou na terça-feira o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.

"Uma felicitação pelos 25 anos do Acordo de Sexta-Feira Santa e falar sobre a importância de tentar trabalhar em políticas comerciais e econômicas que beneficiem todas as comunidades", afirmou.

Depois da rápida passagem por terras britânicas, Biden iniciará uma parte menos complexa da viagem: celebrar sua história familiar.

O democrata, que também visitou a Irlanda como vice-presidente de Barack Obama, afirma com orgulho que é descendente de irlandeses que buscaram uma vida melhor nos Estados Unidos no século XIX.

A Casa Branca, inclusive, divulgou uma árvore genealógica para a imprensa e um bom compêndio de anedotas sobre os ancestrais do presidente.

A visita também exibe uma mensagem sobre a intenção de Biden de disputar a reeleição em 2024: demonstrar para uma classe média desmoralizada que o "sonho americano" não morreu ao apresentar-se como descendente de uma família modesta e trabalhadora.

Biden pretende visitar duas regiões irlandesas onde os genealogistas encontraram vestígios de seus ancestrais: Louth e Mayo.

Nestas localidades, a recepção será mais calorosa que em Belfast.

Em Ballina, pequena cidade do noroeste de onde vem sua família, o pub local foi decorado com bandeiras dos Estados Unidos desde a vitória de Biden nas eleições presidenciais.

Entre as duas etapas da viagem, Biden visitará Dublin, onde terá reuniões e discursará para os deputados irlandeses.

