Bayern manifesta seu apoio a Upamecano, vítima de insultos racistas

O Bayern de Munique denunciou nesta quarta-feira os insultos racistas contra o jogador francês Dayot Upamecano, divulgados nas redes sociais após o jogo em que sua equipe perdeu por 3 a 0 para o Manchester City, na ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

"Todos no clube denunciam o racismo da maneira mais forte! Todo o clube está com você, Upa!", publicou o Bayern em sua conta no Instagram.

O zagueiro-central da seleção francesa não teve um bom desempenho na terça-feira diante do City, cometendo vários erros, incluindo um que resultou no segundo gol do time inglês.

Após a partida, vários seguidores postaram mensagens racistas nas redes sociais criticando sua atuação.

"É muito difícil para 'Upa', mas sua presença não está em questão. Ele tem grandes qualidades e acreditamos nele", disse o capitão do Bayern, Joshua Kimmich, após o jogo.

