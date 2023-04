Alce invade hospital por porta automática para comer plantas da recepção, nos EUA

Um alce causou alvoroço em um hospital do Alaska, nos EUA, depois que o animal “invadiu” o ambiente da recepção e começou a comer as plantas do local. O caso aconteceu na última quinta-feira, 6, e vídeos do momento repercutiram nas redes sociais nesta semana.

O animal, calmamente, passou pela porta automática do hospital e entrou livremente em direção à recepção do local. O animal então começou a se alimentar das plantas que adornavam a sala. O alce teve de ser retirado pelos seguranças do local, sendo guiado de maneira calma para a saída do hospital.

Confira vídeo do alce que invadiu hospital para comer plantas na recepção de hospital nos EUA:

Randy Hughes, diretor de segurança do hospital, contou à AP News que um dos residentes da unidade de saúde ligou para ele para avisar sobre a presença do alce e que por questões de segurança foi feito um anúncio oficial pelo interfone do hospital.

No pronunciamento, todos os presentes dentro da unidade hospitalar, sejam pacientes ou funcionários, foram informados sobre a situação inusitada. Apesar da confusão, não houve registro de pessoas feridas durante o ocorrido.



