Real Madrid e Chelsea voltam a se encontrar na Champions

O Real Madrid busca dar mais um passo rumo ao bicampeonato europeu nesta quarta-feira às 16h (horário de Brasília), no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Chelsea, em duelo que se tornou um 'clássico' da competição pela terceira ano consecutivo.

Na temporada 2020/2021, o Chelsea, que mais tarde se sagraria campeão, venceu os madridistas nas semifinais.

No ano passado, o time 'merengue' se vingou nas quartas de final daquele que se apresentava como o defensor do título europeu.

O time da capital espanhola venceu por 3 a 1 em Londres com um hat-trick de Karim Benzema, mas no jogo de volta, no Santiago Bernabéu, o Chelsea conseguiu virar e ficou perto da classificação por um momento, até que Rodrygo apareceu para mandar o jogo para a prorrogação.

Nos acréscimos, Benzema voltou a marcar e colocou o Real Madrid nas semifinais, e mais tarde ergueria a taça que agora quer manter, sobretudo depois de se ter tornado o principal objetivo da temporada merengue.

Com o título do Campeonato Espanhol praticamente impossível, a 13 pontos do líder Barcelona, faltando 15 rodadas para o fim do campeonato, a Liga dos Campeões e a Copa do Rei, cuja final será disputada pelo Real Madrid no dia 6 de maio contra o Osasuna, passaram a ser a forma de salvar a temporada.

O torneio europeu é também o objetivo máximo do Chelsea, que, sem chances no seu campeonato (ocupa a 11ª posição) e eliminado das demais competições, só tem o torneio continental para não passar em branco.

A equipe inglesa também chega ao Bernabéu abalada pelas últimas mudanças no comando em Stamford Bridge com a saída do treinador Graham Potter e a sua substituição até o final da temporada pela lenda dos 'Blues', o ex-jogador Frank Lampard.

"Temos que respeitar esta equipe porque tem jogadores muito bons. Não atravessa um bom momento, mas neste tipo de jogo temos uma motivação tão grande que damos o melhor", alertou o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, nesta terça-feira.

"Não subestimamos o Chelsea. É uma grande equipe e temos de ficar concentrados", afirmou o lateral austríaco David Alaba.

A equipe merengue tem toda a confiança em seu capitão e atacante Karim Benzema, autor de seis gols nos últimos três jogos pelo Real Madrid, depois de ter marcado um "hat-trick" contra o Valladolid na LaLiga e diante do Barcelona no jogo de volta das semifinais da Copa do Rei.

Benzema "encontrou está em ótimas condições e com a qualidade que tem, ele faz a diferença", disse Ancelotti, sobre o francês após a partida contra o Barça na semana passada.

O francês segue em boa companhia com seu fiel escudeiro Vinicius Junior, formando uma dupla ofensiva que Alaba considera a melhor do mundo.

"Eles são uma grande dupla, você pode ver isso todos os dias nos treinos e todos os fins de semana em campo", disse o jogador merengue.

Benzema e Vinícius terão pela frente o atacante português João Félix, que volta ao Bernabéu pela primeira vez com a camisa do Chelsea.

O português vai enfrentar pela sétima vez a equipe merengue, que ainda não conseguiu vencer em nenhuma das seis vezes anteriores com a camisa do Atlético de Madrid.

Será a oportunidade para que o português possa se redimir num jogo em que tanto Real Madrid como Chelsea vão querer mostrar sua força depois de terem perdido os respectivos jogos do campeonato no último fim de semana.

- Equipes prováveis:

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militão, Alaba, Camavinga - Valverde, Kroos, Modric - Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior. Técnico: Carlos Ancelotti (ITA)

Chelsea: Kepa - James, Fofana, Koulibaly, Chilwell - Kanté, Kovacic, Enzo Fernández - Sterling, Havertz, João Felix. Técnico: Frank Lampard (ING)

Árbitro: François Letexier (FRA)

