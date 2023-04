Premier League vai organizar torneio de pré-temporada nos Estados Unidos

A Premier League anunciou nesta terça-feira que vai organizar um torneio de pré-temporada com seis clubes nos Estados Unidos, tendo Chelsea e Newcastle como principais atrações.

Aston Villa, Brentford, Brighton e Fulham são os outros quatro participantes de uma competição que será chamada de 'Premier League Summer Series' e que acontecerá de 22 a 30 de julho em cinco cidades da costa leste.

"Nossos clubes têm torcedores incríveis nos Estados Unidos que acompanham os times com paixão ao longo da temporada", disse o presidente-executivo da Premier League, Richard Masters, em um comunicado.

Os investidores americanos nos clubes ingleses de elite têm aumentado nos últimos anos.

Aston Villa, Chelsea e Fulham, entre os participantes do torneio, têm donos americanos, como é o caso de Arsenal, Bournemouth, Crystal Palace, Leeds, Liverpool, West Ham e Manchester United, embora este último possa mudar de acionista principal em breve.

A partida principal do torneio de pré-temporada será Chelsea-Brighton na Filadélfia em 22 de julho, antes de Fulham-Brentford e Newcastle-Aston Villa serem disputados no mesmo estádio no dia seguinte.

Seis outros jogos serão disputados em Atlanta, Orlando, Harrison e Landover.

A Premier League já havia organizado um 'Premier League Asia Trophy', que era disputado de dois em dois anos e que chegou a ter nove edições realizadas na China, Hong Kong, Malásia, Singapura e Tailândia.

