PRINCIPAIS NOTÍCIAS

LULA CHINA: Lula viaja à China e convidará Xi Jinping para visitar o Brasil

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

GB IRLANDA DO NORTE: Biden visita a Irlanda do Norte para celebrar 25 anos do acordo de paz

EUA FILIPINAS MANOBRAS: EUA e Filipinas iniciam exercícios militares conjuntos

FMI ECONOMIA: FMI reduz previsão de crescimento global para 2,8% e estima perspectiva 'anêmica'

=== LULA CHINA ===

BRASÍLIA:

Lula viaja à China e convidará Xi Jinping para visitar o Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva partiu para a China nesta terça-feira (11), onde se encontrará com seu homólogo Xi Jinping na sexta e o convidará para visitar Brasília.

(China Brasil diplomacia política saúde, 400 palavras, a ser transmitida)

=== GB IRLANDA DO NORTE ===

BELFAST:

Biden visita a Irlanda do Norte para celebrar 25 anos de acordo de paz

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desembarca nesta terça-feira (11) em Belfast, capital da Irlanda do Norte, para participar nas celebrações do 25º aniversário do acordo de paz, que acabou com três décadas de violência na província britânica.

(IrlandaNorte EUA GB conflito diplomacia política paz, Central, 722 palavras, já transmitida)

=== EUA FILIPINAS MANOBRAS ===

MANILA:

EUA e Filipinas iniciam os maiores exercícios militares conjuntos de sua história

Estados Unidos e Filipinas iniciaram nesta terça-feira (11) os maiores exercícios militares conjuntos de sua história, em um esforço dos países aliados para contra-atacar a crescente influência da China na região

(EUA diplomacia Filipinas, 550 palavras, já transmitida)

=== FMI ECONOMIA ===

BRASÍLIA:

Inflação cai a 4,65% em 12 meses, seu nível mais baixo desde 2021

A inflação nos últimos 12 meses cedeu em março e caiu para 4,65%, seu menor nível desde o ano móvel fechado em janeiro de 2021, segundo dados oficiais divulgados nesta terça (12).

(Brasil inflação taxas economia, 400 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

FMI reduz previsão de crescimento global para 2,8% e prevê perspectiva 'anêmica'

A economia global esmorece, com um crescimento de 2,8% em 2023, e de 3% durante os cinco anos seguintes, "o mais baixo em décadas", estimou nesta terça-feira(11) o Fundo Monetário Internacional (FMI), que considera esta perspectiva "anêmica".

(FMI conjuntura PIB economia EUA, 706 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

As previsões econômicas do FMI

As previsões econômicas publicadas nesta terça-feira (11) pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) para 2023 e 2024, detalhadas por países.

(FMI recessão conjuntura inflação índices comercio economia macroeconomia, Quadro, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

EUA: Partido Republicano se cala sobre aborto

Donald Trump e outros líderes do Partido Republicano mergulharam em um incomum silêncio, após a suspensão da pílula abortiva nos Estados Unidos, conscientes de que posições muito extremas podem custar caro nas urnas.

(EUA aborto política Mulheres, 540 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

KRAMATORSK:

'Agora ou nunca': Ucrânia prepara uma contraofensiva difícil contra as forças russas

As forças ucranianas enfrentam há meses a ofensiva russa em cidades e trincheiras no leste do país. Agora que as tropas em Moscou parecem estar perdendo força, Kiev acredita que a hora da contraofensiva chegou, por enquanto sem uma data precisa.

(Ucrânia conflito Rússia armamento, Ângulo, 678 palavras, já transmitida)

BERLIM:

Alemanha se despede da energia nuclear de forma definitiva

A crise energética não mudou a determinação da Alemanha em abandonar a energia nuclear: no sábado (15), a maior economia europeia desligará suas últimas três usinas, apostando em uma transição verde sem reatores atômicos.

(Alemanha indústria clima meio ambiente energia nuclear, 670 palavras, já transmitida)

FRANKFURT:

O processo de desativação de uma usina nuclear

A Alemanha fechará, no próximo sábado (15), suas três últimas centrais nucleares, o começo de um longo processo de desconexão e desmantelamento das instalações.

(meioambiente energia Alemanha, Quadro, 619 palavras, já transmitida)

AMSTERDÃ:

Plano de transferir Distrito da Luz Vermelha para 'centro erótico' gera tensão em Amsterdã

O projeto da prefeitura de Amsterdã para transferir a prostituição do famoso Distrito da Luz Vermelha a um "centro erótico" nos subúrbios da capital tem gerado tensões entre moradores da região contemplada e profissionais do sexo, que se opõem firmemente ao plano.

(Holanda prostituição sociedade turismo Amsterdã, 550 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

MAIDUGURI:

A difícil tarefa dos centros de transição para jihadistas na Nigéria

Em uma região árida do norte da Nigéria, mulheres com véu passam por postos de comida enquanto homens aguardam em silêncio entre as longas fileiras de barracas, no que parece ser um típico acampamento de refugiados.

(Nigéria jihadistas rebelião, 700 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

TAIPÉ:

Taiwan detecta aviões e navios de guerra da China ao redor da ilha

Navios de guerra e aviões chineses continuavam operando ao redor de Taiwan nesta terça-feira (11), informou o ministério taiwanês da Defesa, um dia depois de Pequim declarar o fim de suas grandes manobras militares.

(China Taiwan política defesa, 590 palavras, já transmitida)

CABUL:

ONU analisa se continuará trabalhando no Afeganistão após proibição do Talibã a mulheres

A A ONU se vê obrigada a tomar uma "decisão terrível" sobre a continuidade ou não de suas operações no Afeganistão, depois que o governo Talibã proibiu que as mulheres afegãs trabalhem para a organização, anunciou a Missão das Nações Unidas no país.

(ONU Mulheres Afeganistão, 400 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

DEIR AL-HATAB:

Forças israelenses matam dois palestinos na Cisjordânia

As forças israelenses mataram dois palestinos no norte da Cisjordânia ocupada nesta terça-feira (11), depois que abriram fogo contra um grupo de soldados, no mais recente episódio de violência no Oriente Médio.

(palestinos conflito Israel, 500 palavras, a ser transmitida)

=== ECONOMIA ===

PEQUIM:

China quer regulamentar a inteligência artificial

O governo da China vai adotar uma "avaliação de segurança" para as ferramentas de inteligência artificial (IA), no momento em que grandes empresas de tecnologia do país tentam desenvolver instrumentos simulares ao ChatGPT.

(China IA internet, 480 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Sonda JUICE está pronta para viagem de 8 anos até Júpiter

A sonda espacial JUICE está pronta para embarcar em uma viagem de oito anos nesta quinta-feira (13) para Júpiter, o planeta gigante do Sistema Solar e suas luas geladas, em busca de condições propícias à vida extraterrestre.

(Espaço aeroespacial astronomia, Apresentação, 571 palavras, já transmitida)

PARIS:

Metallica, a banda que transforma em ouro tudo que toca

Eles começaram como uma banda aclamada pelos exigentes fãs do heavy metal, mas com o passar dos anos, o Metallica se estabeleceu como uma referência na indústria musical, como demonstra o seu novo álbum, guardado a sete chaves antes do lançamento mundial na sexta-feira (14).

(EUA música gente, 510 palavras, já transmitida)

GENEBRA:

Pesquisadores suíços observam digitação e uso do mouse para detectar estresse em escritório

A maneira como as pessoas digitam e usam o mouse do computador pode ser um melhor indicador de estresse do que a frequência cardíaca, disseram pesquisadores suíços nesta terça-feira (11). Eles acrescentam que seu método de detecção pode ajudar a prevenir o estresse crônico.

(Suíça trabalho saúde ciência, 466 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

- FUTEBOL

Acompanhamento das partidas de ida das quartas de final da Liga dos Campeões: Manchester City-Bayern de Munique e Benfica-Inter de Milão.

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP

Tags