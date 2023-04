Osimhen e Gio Simeone desfalcam Napoli contra Milan nas quartas da Champions

Os atacantes do Napoli, Victor Osimhen, com um problema no adutor, e Giovanni Simeone, lesionado na coxa, não foram relacionados para o duelo contra o Milan, nesta quarta-feira, no estádio San Siro, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O técnico do time italiano, Luciano Spalletti, terá que encontrar um jogador que possa substituir seus dois centroavantes clássicos entre os 21 da lista divulgada nesta terça-feira. Giacomo Raspadori, que retorna após um mês e meio afastado, pode ser o escolhido.

Osimhen, que voltou da concentração com a seleção da Nigéria lesionado no final de março, já ficou de fora dos dois últimos jogos do Napoli, incluindo uma derrota por 4 a 0 para o Milan no dia 2 de abril.

Simeone, seu substituto natural, se machucou na sexta-feira na vitória por 2 a 1 sobre o Lecce.

