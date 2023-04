O processo de desativação de uma usina nuclear

A Alemanha fechará, no próximo sábado (15), suas três últimas centrais nucleares, o começo de um longo processo de desconexão e desmantelamento das instalações.

Estas são as etapas planejadas.

Uma usina nuclear não pode ser desligada apertando um botão, e sim reduzindo-se gradualmente a potência dos reatores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A partir das 22h, reduziremos a potência da instalação para 10 megawatts por minuto", explicam as autoridades da central Isar 2, localizada perto de Munique, na região sul da Baviera.

Os responsáveis detalham que "quando a potência do reator atingir aproximadamente 30%, a energia não será mais injetada na rede de alta tensão e o gerador se desligará automaticamente da rede elétrica".

O mesmo processo acontecerá nas centrais de Emsland (noroeste) e Neckarswestheim (sudoeste).

Esta última usina já opera "a 70% de sua capacidade real" desde meados de janeiro, diz o chefe do departamento nuclear da empresa de energia EnBW, Jörg Michels, que opera o local.

Michels afirma que fechar uma central nuclear é "um processo de rotina" usado frequentemente durante as inspeções.

"A peculiaridade é que esta será a última vez" que esta operação será realizada neste reator de água pressurizada, acrescenta.

O reator ficará então menos potente e deixará de enviar água pressurizada em alta temperatura para a sala de máquinas, onde as turbinas deixarão de produzir eletricidade para a rede de alta tensão.

A reação em cadeia atômica proveniente das barras de combustível "vai parar completamente" durante os dias seguintes, permitindo "o resfriamento do ciclo atômico da usina", como um prelúdio para seu desmantelamento, especificou Michels.

A Alemanha está empenhada na desmontagem imediata das centrais nucleares após seu encerramento, sem passar por uma fase de reserva.

Uma vez inativos, os 193 elementos combustíveis do núcleo do reator - que permanecerem altamente radioativos - serão movidos para uma piscina de armazenamento em um prédio adjacente.

Os elementos irão permanecer submersos entre 3 e 5 anos, até serem embalados em contêineres do tipo "Castor" e depois transportados para um local onde serão enterrados.

O desmantelamento dos diferentes componentes da usina começará "no início do ano que vem", assim que todas as licenças forem obtidas, de acordo com Michels.

"Estamos bastante preparados", garante o gerente.

A EnBW já possui outros quatro reatores em processo de desmontagem, o mais antigo desde 2008. A desativação das instalações nucleares deve durar cerca de 15 anos.

A escolha do local para depositar os resíduos nucleares altamente radioativos da Alemanha foi adiada. De acordo com o plano original, a fase de pesquisa propriamente dita deveria terminar em 2031, com o objetivo de ter um local disponível até 2050.

A agência federal responsável pelos resíduos nucleares propôs no final de 2022 adiar a busca para 2046, ou até mesmo 2068.

Serão necessários mais 20 anos para transportar o primeiro pacote radioativo para o futuro local escolhido.

Enquanto isso, os resíduos de alta atividade serão armazenados em instalações temporárias especialmente projetadas para esse fim.

Os resíduos de baixa atividade e com vida curta serão armazenados permanentemente na antiga mina de ferro Konrad, perto de Salzgitter, Baixa Saxônia, programada para voltar em 2027.

O local de armazenamento definitivo permitirá que o lixo nuclear seja armazenado com segurança por pelo menos um milhão de anos.

A ex-ministra do meio ambiente, Barbara Hendricks, afirmou, em 2017, que "mais de 30.000 gerações continuarão a ser afetadas pelas consequências da tecnologia nuclear, que opera em nosso país há apenas 60 anos".

jpl/sag-pc/zm/ms

Tags