Menina de 12 anos rouba carro e viaja 640 km para encontrar suposto amigo virtual

Uma menina de 12 anos roubou o carro do próprio pai para viajar com uma amiga de 14 anos, na Flórida, Estados Unidos. O motivo do ato seria conhecer um suposto amigo que as duas conheceram na internet.

Tudo foi descoberto na quinta-feira, 5, quando um alerta de desaparecimento em Lake Butler, na Flórida, foi feito pelos pais da menina de 12 anos. A filha do casal e sua amiga, de 14 anos, estavam a caminho de Louisiana. A fuga não teve ajuda de nenhum adulto.

As duas jovens, no entanto, não chegaram a Louisiana. Em uma parada um posto de gasolina, as duas viram o anúncio de desaparecimento delas e procuraram a Polícia. Elas já haviam viajado cerca de 640 km, em aproximadamente 5 horas, até a cidade de Mobile, no Alabama.

Conforme o UOL, as duas meninas voltaram às suas casas com segurança. O Departamento Federal de Investigação estadunidense (FBI) está apurando a identidade do suposto amigo com quem as duas se encontrariam. Há suspeitas de que seja um traficante sexual.

