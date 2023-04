Manchester City vence Bayern (3-0) em casa na ida e se aproxima das semifinais da Champions

O Manchester City colocou um pé nas semifinais da Liga dos Campeões ao vencer o Bayern de Munique por 3 a 0 nesta terça-feira, no jogo de ida disputado na Inglaterra.

O meia espanhol Rodri colocou os donos da casa na frente com um belo chute de fora da área no primeiro tempo (27') e o português Bernardo Silva (70') e o norueguês Erling Haaland (77') marcaram os outros gols de uma vitória que poderia até ter sido maior, com um City que foi muito superior ao Bayern que terá a difícil missão de reverter essa situação na próxima quarta-feira, em Munique.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

mcd/dr/aam

Tags