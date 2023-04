Fede Valverde tem "uma qualidade humana especial", garante Ancelotti

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, destacou nesta terça-feira "a especial qualidade humana" do meio-campista Fede Valverde, que disse estar pronto para jogar nesta quarta-feira contra o Chelsea pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

"Vi o Valverde bem ontem e hoje ele está motivado como os demais, treinou bem", disse Ancelotti na entrevista coletiva antes do jogo contra o time inglês.

"Nós o conhecemos muito bem, tem uma qualidade humana especial, extraordinária. Não quero comentar o que aconteceu, mas tenho a certeza de que amanhã vai dar tudo, como sempre", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ancelotti falou assim de seu jogador quando perguntado sobre o incidente de Valverde com o ponta-esquerda do Villarreal, Álex Baena, a quem o uruguaio deu um soco após a partida do campeonato entre as duas equipes, no sábado.

O jogador do Villarreal denunciou Valverde, que teria reagido desta forma devido a algumas palavras ofensivas de Baena a um filho do uruguaio após os problemas de gravidez de sua esposa.

"Valverde está muito bem e tem todo o nosso apoio", afirmou o zagueiro austríaco do Real Madrid, David Alaba.

"Ele está treinando bem, está pronto e focado no jogo de amanhã, mas não posso dizer nada sobre o que aconteceu", disse o jogador do Real Madrid.

gr/pm/aam

Tags